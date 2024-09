棚下の固定照明に特化！ジェイダブルシステム「ドットレスLEDライトバーF308」

ジェイダブルシステムは、棚下照明に特化した「ドットレスLEDライトバーF308」を販売中です。

ジェイダブルシステム「ドットレスLEDライトバーF308」

商品名 : ドットレスLEDライトバーF308

発売日 : 2024年8月28日(水)

種類 : 透明カバー、乳半カバー

価格 : 10,560円(税込)

内容 : 193cm(棚幅2000mm用)×1本

サイズ : 各棚幅用

(350mm、600mm、850mm,1000mm、1200mm、1500mm、1800mm、2000mm)

カラー : 昼光色(6000K)、白色(4000K)、電球色(3000K、2700K)、赤、緑、青

販売場所: 同社ホームページ

URL : https://led.jw-shop.com/pled080-lightbar/page060/

■商品の特徴

*直列連結で10mまで均一点灯できるライトバー

光源にラインテープロングを採用したことでライトバー同士の直列連結で最長10mまで電圧降下の影響を受けずに均一点灯させることができます。

使用する電源や配線、施工工数を大幅に抑えることができ、設置場所の見た目もすっきりとします。

*LEDラインテープに最適化された新構造

光源であるLEDラインテープは180°の広角点灯ですが、従来のライトバーではその点灯角度が十分に活かせていませんでした。

新型ライトバーではラインテープの点灯角度を活かせるように内部で高さを設け、さらにカバーの丸みを増したことで光源の光をダイレクトに外側に伝えます。

*配線ケーブルにスリムコネクタを採用

配線ケーブルに細身のスリムコネクタを採用したことで棚の裏や横といった狭い場所にも配線を通しやすくなりました。

連結も手で差し込むだけで簡単に行うことができます。

さらにケーブル部に軽量マグネットが付属しているため、棚板(鉄)へ取り付けた際には配線が散らばりません。

*三種類から選べる固定方法

従来のライトバーの固定方法はマグネットとクリップの二種類だったのに対し、新型ライトバーは新たに強力両面テープの固定を加えた三種類となりました。

取付場所に合わせたお好みの固定方法で利用できます。

