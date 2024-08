TelegramのCEOであるパベル・ドゥーロフ氏がフランス当局に逮捕された。同社公式Xは、逮捕に抗議するコメントを公開した。

「Telegramは、デジタルサービス法を含むEUの法律を遵守している」「プラットフォームやその所有者が、プラットフォームの悪用に関する責任をとるべきという主張は、道理に反している」とした。

Telegramは、セキュリティの高さが特長とされているメッセージングアプリ。個人によって、安全な情報伝達手段として利用されている。一方で、犯罪者などによっても、秘匿性の高いアプリとして利用されている可能性があるとしてフランス当局に問題視されている。

⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act - its moderation is within industry standards and constantly improving.



✈️ Telegram's CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.



😵‍💫 It is absurd to claim that a platform or its owner…