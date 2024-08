どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日本各地に多く人々を虜にする居酒屋がキラ星のごとく数多存在しているのだ。

例えば、あの吉田類も絶賛する大衆酒場、東京・江東区南砂町の「山城屋酒場」に、新潟の郷土料理からラーメンや洋食まで味わえる新潟市・古町の老舗居酒屋「喜ぐち(きぐち)」、北海道随一の日本酒の品揃えと美味しいツマミのお店札幌市北区「味百仙(あじひゃくせん)」、食い倒れの町大阪では、鴨の焼き鳥が味わえる「とり平」、そしてあの開高健も愛したクジラのおでんが楽しめるたこ梅、さらには名古屋にいったら絶対に行っておきたい居酒屋「歓酒亭 大安(かんしゅてい だいやす)」などなど、数え上げればキリがない。

そんな全国にある美味しい居酒屋の中から、今回は、東京都江東区亀戸にある最高のセンベロ居酒屋をご紹介したい。

お店の名前は「したぢ屋」だ。

・下町亀戸の路地裏に佇む控えめなお店

こちらのお店、JR総武線亀戸駅から歩いて5分程度の場所にある居酒屋。

お店には大きな看板はなく、黒板にお店の名前が書いてある程度と非常に控えめなお店だ。しかしながらこちらのお店、入店してお酒と料理を味わえば、控えめな外観とはかけ離れた、ド派手に素晴らしいお店であることに気がつく。





・驚きの価格で絶品料理を毎日楽しめるお店

レギュラーメニューのドリンク、



もつ焼きなどの逸品料理、



そして豊洲直送の美味しい海鮮など、その日のオススメや日本酒メニューは店内のホワイトボードに記載されている。ただし店内のメニューは開店するとどんどんと消えていってしまうので、できるだけ早い時間にお店を訪れることをオススメしたい。



まずはドリンクをオーダーして欲しいのだが、中でもおすすめなのが男前ジョッキ。



通常の2倍の値段となっているのだが、そのボリュームは2倍をはるかに超える。一般的な大ジョッキのサワーなどは氷を大量に入れて提供するため、大きさ先行で量はそこまで多くないのが一般的だ。

しかしながらこちらのお店はそのようなお店とは完璧に異なる。

店主の男前の心意気なのか氷がほとんど入っておらず、この男前ジョッキ1杯でベロベロになってしまうほどの量なのだ。このドリンクだけ見ても衝撃の価格であることがわかるだろう。



そこに絶品の料理が驚愕の価格で味わえるのだから、たまらないのだ。

豊洲直送の刺身の盛り合わせは、それぞれの素材のどれもが新鮮でチェーン店の居酒屋では絶対に味わえない絶品の味わい。



もちろんそんな新鮮素材のフライや



天ぷらは言うまでもなく絶品だ。



海鮮だけで終わらないのがこちらのお店すごいところ。

隠し包丁が施された牛タンは絶品であるし、



自慢のモツは素材そのものが新鮮な上、丁寧な仕込みがされているため、全く臭みがなく、旨みだけが凝縮されている。

タレで味わうモツも秀逸であるし、



お店特製の辛味噌で味わうモツも絶品だ。

亀戸にしたぢ屋あり、そんな言葉すら口に出してしまいそうになるほどの絶品センベロがここにはあるのだ。





いつもは降りることのない、そんな東京の下町の駅で下車して路地裏をのぞいてみてはいかがだろうか?

きっとそこには、この場所だけの素晴らしいお店があるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 大衆酒場 したぢ屋

住所 東京都江東区亀戸5-16-5

営業時間 16:00 〜 23:30

定休日 日曜日・祝日

