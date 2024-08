米インディアナ州のレストランで2日、店舗マネージャーと客の女による口論が発生し、 警察 が出動した。女はグループのうちの1人が食べ放題の料金を払えば、グループ全体に適用されると勘違いしており、会計時に全員分の料金が請求されると「メニューに書いてなかった」と騒ぎ出した。さらに他の客と口論を始める始末で、手に負えないほどヒートアップした女が逮捕される事態になった。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

事件は今月2日、米インディアナ州ポーテージにあるレストラン「Applebee’s」で発生した。当時このレストランを訪れていたシャワニーシャ・コッブス(Shawneesha Cobbs、28)は、成人女性と成人男性、数人の10代の子どもたちと一緒に食事をしていた。同レストランは、先月29日に15.99ドル(約2320円)の食べ放題メニューを開始したばかりで、シャワニーシャはその食べ放題を目当てに訪れていた。好きなだけ注文し、満足するまで食事を楽しんだ後、会計時にトラブルが発生した。シャワニーシャたちは、15.99ドルを払えばグループ全員に食べ放題が適用されると思い込んでいた。店舗マネージャーはこの食べ放題メニューは、1人ずつ料金を支払わなければならないと説明し、人数分の料金を記載した領収書を発行した。この店舗マネージャーの対応に、シャワニーシャは「プロ意識に欠ける対応だ」と不満をあらわにし、口論に発展した。通報を受けたポーテージ 警察 が午後8時38分に現場へ到着した時、複数人が激しく口論していた。 警察 官に対してシャワニーシャは、「メニューには1人あたりの料金とは書いていなかった」と主張し、 警察 官にメニューを手渡したが、そのメニューにはハッキリと“1人あたり15.99ドル”と書かれていた。シャワニーシャは興奮状態にあり、ひとまず 警察 官はシャワニーシャを落ち着かせようとした。その間、1組のカップルが店を出ようとしたところ、シャワニーシャは「あのカップルとも口論になった」と主張し、怒りの矛先をカップルに向けると大声で怒鳴り始めた。騒ぎ出したシャワニーシャに対して一緒にいた女性がなだめたが、彼女の怒りは収まる様子を見せなかった。あまりにヒートアップしたシャワニーシャに対し、 警察 官は「乱暴なことをこれ以上続けるのであれば、逮捕しますよ」と何度か警告したが、事態は改善されなかった。これにより、シャワニーシャは治安紊乱の容疑で逮捕され、ポーター郡 刑務所 に収容された。最終的に、シャワニーシャと一緒に食事をしていた人物が、全員分の料金をレストランへ支払ったと報道されている。このニュースが多数のメディアに報じられると、「自分が間違っていたと分かってもこの態度はあり得ない」「こんなくだらないことに税金を使ってほしくない」「こんなの、ただの 詐欺 だよ」「1人あたり15.99ドルなら、払えばいいのに」など呆れる声が多数寄せられている。ちなみに2022年には、ペンシルベニア州の食べ放題レストランで客同士の喧嘩が勃発し、「俺はステーキが食べたかったんだ!」などの怒号が飛び交い大 乱闘 になった。店内がめちゃくちゃになる様子を捉えた動画が拡散され、世間に衝撃を与えていた。画像は『New York Post 「Applebee’s customer arrested after trying to share ‘all you can eat’ order」(Applebee’s Grill + Bar)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)