²í»Ò¤µ¤Þ¡¡¿·½÷´±¤Ë¡Ö30Ç¯Íè¤Î²¸¿Í½÷´±¡×¤ÎÌ¼¤¬ÃåÇ¤¡ªÂ¦¶á¿Í»ö¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÈá´ê¡É
79²óÌÜ¤Î½ªÀïµÇ°Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î15Æü¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£Àµ¸á¤ÎÌÛÅø¤Î¸å¡¢ÊÅ²¼¤¬¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¡¢Â³¤¯½°»²Î¾±¡¤ÎµÄÄ¹¤äÀïË×¼Ô°äÂ²ÂåÉ½¤ÎÄÉÅé¤Î¼¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¤Ï¡¢
¡ÖÀïÃæÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬Àï»à¤·¤Æ¤¤¤ëÈøÄÔ½¨µ×»²±¡µÄÄ¹¤ä°äÂ²ÂåÉ½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÊÅ²¼¤Ï²¿ÅÙ¤â¾®¤µ¤¯ð÷¤«¤ì¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿¿Ùõ¤ËÊ¹¤Æþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÍ¥¤·¤¤¤´É½¾ð¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤«¤é¡¢15Æü¤ÎÄÉÅé¼°¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë½ªÀïµÇ°Æü¤ÇÊ¿ÏÂ¤òµ§¤ê¡¢Àï²Ð¤ËÅÝ¤ì¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¸æÎî¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉÔÀï¤òÀÀ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¹Ä¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ìÆü¤Ë¡¢ÊÅ²¼¤È¤È¤â¤Ë½àÈ÷¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±¢¤Ç¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ò¸ø»ä¤È¤â¤Ë»Ù¤¨¤ëÂ¦¶á¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£7·î26ÆüÉÕ¤Î¿Í»ö¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝ¶³»Ò¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë»ø½¾¿¦½÷´±¤È¤·¤ÆÃåÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÀè·î12ÆüÉÕ¤Ç¡¢¤´À®º§ÍâÇ¯¤«¤é½÷´±¤È¤·¤ÆÎ¾ÊÅ²¼¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿²¬»³¤¤¤Á¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤¬¡¢Í¦Âà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤Æ·Ú°æÂô¤Ç¤ÎÅ¾ÃÏÎÅÍÜ¤ò¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ä¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÈÅÐ¹»ÉÔ°Â¡É¤òÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢²¬»³¤µ¤ó¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤´°ì²È¤¬ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò¤ª¤¯Â¦¶á¤¬µî¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄË¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ú¤·Ñ¤®¤ä¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤â°Â¿´¤·¤Æ½ªÀï¤ÎÆü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤´½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
½÷´±¤Ï²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´Æü¾ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¸µµÜÆâÄ£¿¦°÷¤Ç¹Ä¼¼²òÀâ¼Ô¤Î»³²¼¿¸»Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ø½¾¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷´±¤Ï¤è¤ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»öÊÁ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¿®Íê´Ø·¸¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤Ä¤È¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÌ®¤ò¶î»È¤·¤ÆÅ¬Ç¤¼Ô¤òÃµ¤·¡¢ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬Àè·îºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½÷´±¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°Û¿§¤Ö¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë½¾»ö¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤â´üÂÔ¤¬
¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Þ¤ÇÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾»äÎ©¾®³Ø¹»¤Ç¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢½Î¹Ö»Õ¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤Ê¤É¡¢Ì±´Ö¤Ç¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î½÷´±¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð2015Ç¯¤ËÅìµÜ½÷´±Ä¹¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¸½ºß¤â½÷´±Ä¹¤È¤·¤Æ²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¾µÜ¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤¬ÃóÃæÂç»È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿³°¸ò´±¤Î¸Î¡¦À¾µÜ¿°ì¤µ¤ó¤Ç¡¢³¤³°·Ð¸³¤¬Èó¾ï¤ËËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸µÄÌÌõ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ëÌÚËÜ¾´»Ò¤µ¤ó¤äÄÅÅçÆî»Þ¤µ¤ó¡¢¹ÄÂÀ»ÒÈÞ»þÂå¤«¤é²í»Ò¤µ¤Þ¤Î³¤³°¤´Ë¬Ìä¤Ë¿ï¹Ô¤¹¤ëÈ¢ÅèÌÀÈþ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î½÷´±¤Î¿ØÍÆ¤Ï¡¢ÎòÂå¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¹ñºÝÇÉ¤¾¤í¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
½÷´±¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¸ì³ØÎÏ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏµÜÆâÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾ÊÄ£¤Î´´Éô¡¢µì²ÚÂ²¤ËÏ¢¤Ê¤ë¿Í¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¡ÈºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¡É¤ËÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÁÀ¤¤¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¿ÍÌ®¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¼Ò²ñÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êº£¸å¤Î¤´¸øÌ³¤Ç¡¢¶µ°é¤ä»ùÆ¸Ê¡»ã¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´À®º§Á°¤è¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ä¶µ°é¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¿¡£½ý¤Ä¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î²¹¤«¤Ê»ü¤·¤ß¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤âÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¯Êú¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤´ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò·üÌ¿¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö³°Ì³¾Ê¿¦°÷»þÂå¤«¤é¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Î·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ë¿´¤òÄË¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ä¼¼¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢ÅÔÆâ¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¡¢¤´ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤´³èÆ°¤ÏÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¸å¡¢ÈïºÒ3¸©¤ÎÃæ¹âÀ¸¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¡¢ÈïºÒ°ä»ù¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤â¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¡È»Ò¶¡¤òµß¤¦¡É¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¹Ä¹¡¤È¤Ê¤é¤ì¤Æ5Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡£ÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤àÀ¤³¦Ãæ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ä¶µ°é´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆü¡¹Êç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£ÊìÌ¼ÆóÂå¤Ç½÷´±¤Ë¡ª·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë¿®Íê´Ø·¸
¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÊÁ¤ò½÷´±¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÇÉ¤Î½÷´±¤¿¤Á¤Ë¡¢Ä¹¤é¤¯¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ËÄÌ¤¸¤¿Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ÃÎ¸«¤¬¤´¸øÌ³¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤´³èÆ°¤ÎÉý¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·Á¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
»Ò¶¡¤¿¤Á¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ËÂ¦¶á¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÈÇ®·ì¶µ»Õ¡É¡£¼Â¤Ï¡¢¿´¶¯¤¤¿Íºà¤ò²í»Ò¤µ¤Þ¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´°ì²È¤Ë»Å¤¨Â³¤±¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¡È¤Ð¤¢¤ä¡É¤È¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¸µ½÷´±¤Î²¬»³¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ä¹Ç¯¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¶³»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³¤¤¤Á¤µ¤ó¤Î¤´Ä¹½÷¤Ç¤¹¡£²¬»³¤µ¤ó¤¬ÅìµÜ½÷´±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤³¤í¡¢Çñ¤Þ¤ê¶ÐÌ³¤â¤¢¤ë½÷´±¤Î»Å»ö¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²ð¸î¤È¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²¬»³¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤«¤Í¤Æ¶³»Ò¤µ¤ó¤Ï¶µ»Õ¤ò¼¤á¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î²ð¸î¤Ë¤¢¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡Ä¡Ä¡£²¬»³¤µ¤ó¤â¡¢¶³»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´³èÆ°¤ä¤ªµ¤»ý¤Á¤òºÇ¤â¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¿²¬»³¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½ºß¤Î½÷´±¥Á¡¼¥à¤Ë¶³»Ò¤µ¤ó¤ò¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊìÌ¼¤ÎÆóÂå¤Ç²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ª»Å¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¬»³¤µ¤ó¤â¡Ø¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡Ù¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×
½÷´±¤Î¶á¿Æ¼Ô¤¬½÷´±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤â¸ì¤ë¡£
¡ÖÊ¿À®¤Î¤³¤í¤Ë½÷´±Ä¹¤òÌ³¤á¤¿°æ¾åÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÀ¼£¤Î¸µ·®¡¦ÌÚ¸Í¹§°ô¤ÎËöêã¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÅ¤Ë¤¢¤¿¤ëßÀËÜ¾¾»Ò¤µ¤ó¤â½÷´±Ä¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤â°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤é¤ì¡¢ßÀËÜ¤µ¤ó¤â½÷´±¤È¤·¤Æ°æ¾å¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç½¤ÍÜ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î¸å½÷´±Ä¹¤òÌ³¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿·Ñ¾µ¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬Ê¡»ãÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾®ÅÄÉôÍº¼¡¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö½ªÀïÄ¾¸å¤Þ¤Ç¡¢»ø½¾¤ä½÷´±¤Ïµì²ÚÂ²²È¤Î»Ò½÷¤¬Â¿¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë¿ÆÀÌ´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï´±³¦¤ä¼Â¶È³¦¤«¤é½÷´±¤È¤Ê¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤·¤«¤Ë²¬»³¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤·Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·½÷´±¤ÎºÎÍÑ¤ä°éÀ®¤¬¿ÆÀÌ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤Î´Ö¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
³Ú¤·¤¤¤È¤¤â¤Ä¤é¤¤¤È¤¤â¡¢30Ç¯¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤ÆÅ·¹Ä¤´°ì²È¤ËÀ¸³¶¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¡È¤Ð¤¢¤ä¡É¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤Î½÷´±º²¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿ºÇ°¦¤ÎÌ¼¤¬¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£