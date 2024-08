WayV、自身初アジアツアー「ON THE Way」を名古屋で幕開け…日本デビュー曲を全世界初披露

グローバルボーイズグループ・NCTの派生グループで、中華圏を拠点とするWayV。自身初のライブツアー「2024 WayV Concert [ON THE Way] in JAPAN」が8月17日(土)、18日(日)ポートメッセなごや第1展示館での公演を皮切りに、アジアツアーをスタートを切った。アジアツアーの一環として実施された本公演。2023年5月に開催した単独イベント「WayV JAPAN EVENT 2023 ‘The First Vision'」の開催ぶりで、本ツアーの幕開けを愛知で迎えた。

8月8日(木)に先行配信された「The Highest」に収録されているリード曲「Go Higher」をはじめ、全曲のパフォーマンスを披露するなど、世界各国で様々な舞台を経験してきたWayVにとっても、これまでとは違う新たな挑戦の機会となった。公演の前半ではWayVの人気曲「Love Talk」を大きな鳥籠を使ってパフォーマンス。普段の振り付けとは異なる、特別な演出に登場から会場は大歓声。WayVらしくかっこよく美しい姿に、パフォーマンスが終わった後も会場のどよめきは止まらなかった。ハイクオリティなダンスシーン、歌唱力で魅せるシーンなど、楽曲の魅力を多彩に表現するWayVのパフォーマンスはまだまだ続き、ツアータイトル通り、これまでの彼らの歩みとこれからの道筋を1曲1曲最高のパフォーマンスでしっかりと表現。会場は大盛り上がりまま本編は終了。アンコールのMCでは、ヘンドリーが「いつ単独コンサートできるのだろうかとメンバーと話していましたが、今日やっとできました! 初めてのコンサート、応援に来てくれてありがとうございます。ずっと続けていきたいです!」と、単独公演が開催できた喜びと、ファンへの感謝を語った。WayVの日本公演は8月22〜23日の神戸公演、8月28〜29日の東京公演へと続いていく。