継続的な身体づくりと鍛錬を目指す！マイプロテイン「Marvel コラボ詰め合わせBOX」

マイプロテインは、スパイダーマンをはじめとしたスーパーヒーロー作品で有名な米国発のエンターテインメント企業「Marvel」と待望のコラボレーションを実現しました。

マイプロテイン「Marvel コラボ詰め合わせBOX」

マイプロテインは、スパイダーマンをはじめとしたスーパーヒーロー作品で有名な米国発のエンターテインメント企業「Marvel」と待望のコラボレーションを実現!

「Marvel コラボ詰め合わせBOX」(スパイダーマン、ハルク、ブラックパンサー版の計3種)を2024年8月16日(金)よりマイプロテインの公式サイト限定で発売します。

コラボレーションによりマイプロテインは、「Marvel」を代表する作品の中でも特に人気の高いスパイダーマン、ハルク、ブラックパンサーの3人のスーパーヒーローからインスパイアされた複数の商品を開発。

3人のスーパーヒーローのように、強くたくましく、継続的な身体づくりと鍛錬を目指す全ての方へおすすめの商品です。

【コラボレーション概要】

マイプロテインの人気商品「クリアホエイプロテイン」からは、超人的な力と壁に張り付く能力を誇るスパイダーマンにインスパイアされた<ラズベリー&ストロベリーフレーバー>、驚異的な筋力と耐久力を持つハルクにインスパイアされた<ウメ&キウイフレーバー>、そして俊敏性を兼ね備え世界平和のために戦うブラックパンサーにインスパイアされた<ブルーラズベリーフレーバー>が誕生しました。

この他にもスクープや、3人のスーパーヒーローの絵柄を施した、耐久性に優れたメタルシェイカーも登場。

【商品概要】

・商品名 :Marvel コラボ詰め合わせBOX(スパイダーマン/ハルク/ブラックパンサー)

・販売価格 :各7,090円(税込)

・セット内容:

■スパイダーマン

(1)Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン -スパイダーマン(10食分)(ラズベリー&ストロベリーフレーバー)

(2)スパイダーマン メタルシェイカー(750ml)

(3)Marvel コラボ スクープ(75ml)

(4)Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン(お試しサイズ:計3種)(※1)

Marvel コラボ詰め合わせBOX_スパイダーマン

■ハルク

(1)Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン-ハルク (10食分)(ウメ&キウイフレーバー)

(2)ハルク メタルシェイカー(750ml)

(3)Marvel コラボ スクープ(75ml)

(4)Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン(お試しサイズ:計3種)(※2)

Marvel コラボ詰め合わせBOX_ハルク

■ブラックパンサー

(1)Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン-ブラックパンサー (10食分)(ブルーラズベリーフレーバー)

(2)ブラックパンサー メタルシェイカー(750ml)

(3)Marvel コラボ スクープ(75ml)

(4)Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン(お試しサイズ:計3種)(※3)

Marvel コラボ詰め合わせBOX_ブラックパンサー

(※1、2、3)Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン(スパイダーマン/ハルク/ブラックパンサー)の3種のお試しサイズを同梱します。

上記の「Marvel コラボ詰め合わせBOX」のほか、マイプロテイン公式サイトでは下記商品を単品で順次発売します。

・Marvel コラボ クリア ホエイ プロテイン(20食分)

■スパイダーマン:(ラズベリー&ストロベリーフレーバー)

■ハルク:(ウメ&キウイフレーバー)

■ブラックパンサー:(ブルーラズベリーフレーバー)

・販売価格:各3,290円(税込)

・商品特徴:

プロテイン特有の青臭さが苦手な方でもお試しいただける、半透明でジュースのような飲み口のプロテインです。

一食(25g)当たり20g以上のたんぱく質を含有。

(※4)低脂質・低糖類でカロリーが気になる方にもおすすめです。

(※4)いずれのフレーバーも1食(25g)当たり20g以上のたんぱく質を含有します。

・Marvel コラボ メタルシェイカー(スパイダーマン/ハルク/ブラックパンサー)

・販売価格:各1,890円(税込)

・商品特徴:

ステンレス製で耐久性に優れたマイプロテインのメタルシェイカーに、スパイダーマン、ハルク、ブラックパンサーの絵柄が施された、貴重な数量限定商品です。

プラスチック製のシェイカーと比較しても清潔感を保ちやすく、保温・保冷効果にも優れており、利便性の高さでもおすすめの商品です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 継続的な身体づくりと鍛錬を目指す!マイプロテイン「Marvel コラボ詰め合わせBOX」 appeared first on Dtimes.