麻雀と日常を絡めたユーモラスな作品！Maru-Jan「まあじゃん川柳2024」

Maru-Jan「まあじゃん川柳2024」

シグナルトークは、運営するオンライン麻雀「Maru-Jan」の公式サイトにて一般公募した3,870句の川柳から、入賞作品10句が決定したことを、発表。

※麻雀の日とは、全国麻雀業組合総連合会が8月1日を「パ(8)イ(1)」の語呂合わせで決定した記念日です。

2024年で16回目を迎えたまあじゃん川柳は、政治や社会問題と麻雀を絡めた作品が多く投稿されました。

Maru-Janスタッフによる審査で50句を選抜し、その後Maru-Jan公式サイトでの一般投票で最多得票を集めて最優秀賞を受賞した作品は、『雀活は 持続可能な ボケ防止(まあじゃんママ様・50代女性)』となりました。

最優秀賞を受賞したまあじゃんママ様には、JCBギフトカード10万円分と高級ボールペン(2万円相当)が贈られます。

また、優秀賞には『レンホーか 三連チャンか 都知事戦(ちゃんりんしゃん様・50代女性)』が選ばれ、佳作には『メンゼンで 鳴かない父泣く 披露宴(ちーちゃん様・50代女性)』が選出されました。

他にも、麻雀と日常のありふれたシーンを絡めたユーモラスな作品が多くの票を集めました。

■受賞作品一覧

【最優秀賞】雀活は 持続可能な ボケ防止(まあじゃんママ様・50代女性)

【優秀賞】レンホーか 三連チャンか 都知事戦(ちゃんりんしゃん様・50代女性)

【佳作】メンゼンで 鳴かない父泣く 披露宴(ちーちゃん様・50代女性)

【4位】食い方で わかる育ちと 雀力と(浜ちゃん様・50代男性)

【5位】口ほどに 物を言います 捨てた牌(笹舟様・20代女性)

【6位】連チャンを したいときには 親はなし(ビシバシ伸洋様・40代男性)

【7位】向いてない 酒とマージャン 顔に出る(ことこんぼ様・70代男性)

【8位】麻雀と 夫婦喧嘩は 降りがよい(ペンギン様・30代男性)

【9位】高すぎる 部下のアガリと 初任給(ハリセンボン様・50代女性)

【10位】「白」髪染め 「發」らつ亭主 「中」味なし(かばくんのかば様・70代男性)

※その他最終候補作品はまあじゃん川柳2024結果発表ページをご参照ください。

【まあじゃん川柳2024結果発表ページ】

https://www.maru-jan.com/event/2024/senryu/

■まあじゃん川柳2024について

【賞品】

最優秀賞:JCBギフトカード10万円分、高級ボールペン(2万円相当)

優秀賞:JCBギフトカード5万円分

佳作:JCBギフトカード3万円分

4〜5位:JCBギフトカード1万円分

6〜10位:Maru-Janチケット5,000円分

上位365作品:Maru-Janログイン画面に「今日の麻雀川柳」として表示

■オンライン麻雀 Maru-Janについて

【概要】

サービス開始から20年を迎えた会員数160万人以上のネット対戦型オンライン麻雀ゲームです。

和の高級感を追求した、1ゲーム毎に課金の完全有料サービスです。

Windows・iOS・Android・Mac・Amazon Fire TV・Android TVに対応しており、プレイ、イベント参加が可能です。

【特色】

「丸雀プロリーグ」をはじめ、曜日別・週間・月間・長期など多彩なイベントに参加できます。

東風戦・東南戦・三麻などルールに応じた詳細な個人成績の閲覧や、麻雀AI「KIRIN」で打ち筋の解析・評価の確認もできます。

また、友人同士で遊べるセット卓もあります。

