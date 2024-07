【HASHIRE HEBREKE: EX(仮題)】配信開始日:2025年価格:未定

グラビティゲームアライズは、Nintendo Switch/PC用レーシングアクションゲームで「HASHIRE HEBREKE: EX(仮題)」を2025年に発売する。

「HASHIRE HEBREKE: EX(仮題)」は1994年にSUNSOFTから発売されたスーパーファミコン向けソフト「はしれへべれけ」の現代風にリメイクしたレーシングアクションゲーム。プレイヤーは、主人公「へべ」をはじめとしたキャラクターの中から1人を選んでユニークなステージを舞台に激しいレースを繰り広げる。原作を継承しつつも、新たにタイムアタックモードや、新規キャラクター、新ステージが追加される。4人のオンラインマルチプレイにも対応を予定している。

また、本日7月19日、グラビティゲームアライズは、サン電子のゲーム部門「SUNSOFT」と「HASHIRE HEBREKE: EX(仮題)」におけるグローバルパブリッシング契約を締結したことを発表した。

(C)SUNSOFT Published by Gravity game arise Co., Ltd. Developed by CRT GAMES.