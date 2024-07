GAKU-MCが、10月2日に10作目のオリジナルアルバム『Master of Ceremonies』をリリースする。

今作は、1999年2月20日に1stシングル『僕は僕で誰かじゃない』でソロデビューしたGAKU-MCの、ソロデビュー25周年を記念したアルバム。収録曲「僕は忘れない」にはゴスペラーズ 北山陽一がコーラスで参加し、「Under the same sky」ではセカイイチのボーカル 岩崎慧と初タッグを組む。また、EAST ENDのデビュー前からのライバルであり戦友のRHYMESTERとのコラボ楽曲が収録されることも決定。そのほか、旧友の東田トモヒロ、YoYo the “Pianoman”が参加する。

アルバム全12曲のうち9曲は、ウカスカジー BAND AMIGOのメンバーであり、GAKU-MCが絶大な信頼を寄せているというNumaがサウンドディレクションを担当。CDアルバムにはボーナストラックとして、ライブ音源の収録も予定されている。

さらに、今作のリリースを記念したインストアライブの開催も決定。10月1日にヨドバシマルチメディア梅田、10月4日に都内某所にてミニライブとサイン会が行われる。

なお、GAKU-MCは7月15日より弾き語りツアー『独ガク2024』を開催中だ。

(文=リアルサウンド編集部)