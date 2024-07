イギリス人のポール・メイソンさん(Paul Mason)は、身長167センチに対して体重444.5キロ(70ストーン)に達し、かつて「世界で最も体重が重い男性」として知られていた。過食に走ったのは20代の頃で、医師には「40歳より長く生きることができたらラッキー」と言われたが、一時は300キロ以上の減量に成功し、今年で64歳を迎えるという。男性の減量やこれまでの苦悩、これからの夢について、英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。

英サフォーク州イプスウィッチ出身のポール・メイソンさんは2010年、その後の人生を変えることになる胃バイパス術を受けた。最も重かった時の体重が444.5キロだったポールさんは手術前、オムツをつけて寝たきりの生活を送っていた。一日に40本のチョコレートバーを食べ、揚げ物やテイクアウト中心の生活で一日2万カロリーを摂取していたそうで、イギリスの国民保健サービス(NHS)がこの肥満外科手術を許可するまでに約10年を要したという。そんなポールさんの手術と減量の過程は、米リアリティ番組チャンネル「TLC」の『世界一太った男性(The World's Fattest Man)』で放送され、ポールさんは2013年、このドキュメンタリーを見た13歳年下のアメリカ人、レベッカ・マウンテンさん(Rebecca Mountain)とオンラインで知り合った。その後、ポールさんは番組の中でレベッカさんにプロポーズされ、2014年に婚約するとアメリカで一緒に暮らし始めた。またニューヨークの病院で二度、余剰皮膚を切除する手術を受け、体重を120.6キロ(19ストーン)まで落とすことに成功した。レベッカさんは当時、2人の関係について「私たちは心も体も相性が抜群なの」と語り、全てが順調なように見えた。だが、ポールさんのメンタルヘルスは徐々に悪化していったそうで、その頃の苦悩について自らこう語っていた。「あの頃は、どんなに痩せても心の奥底には以前の自分がいた。だから痩せた自分を受け入れることができなかった。長い間ずっと肥満だったから、心も体も新しい自分に慣れるのに時間がかかってしまってね。そして次第に心が病み、食事の量が増え、毎晩こっそりポテトチップスを食べるようになった。それでレベッカは夜間、私がカサコソ音を立てるのを聞くようになったんだ。」こうして関係がギクシャクし始めたポールさんは2018年、レベッカさんに別れを告げ、2019年には再び体重が228.6キロ(36ストーン)となりイギリスに帰国した。ポールさんはそれ以来、精神科医の診察を受けているが、新型コロナウイルスのパンデミック中だった2021年にはうつ状態に陥ったうえ、腎臓が上手く機能しなくなり、18か月間の入院を強いられた。過食については、「子供時代に父から受けた言葉による虐待と身体的虐待、家族が良く知る女性に6歳の時から3年間受けた性的虐待が主な原因」と信じているという。現在は、「寝たきりにならないように」とサウスコーストにある介護施設に入居している。実はポールさん、同じく肥満で苦しみ、今年4月に33歳で臓器不全のため死亡した体重317キロ超のジェイソン・ホルトンさん(Jason Holton)と連絡を取っていたそうで、「若すぎる死に衝撃を受け、怖くなった」と明かしている。そしてジェイソンさんについて、「彼は食の誘惑に勝てなかった」と述べると、こう続けた。「彼のような弱い立場の人々には助けが必要だ。減量だけでなく、心のケアがね…。できるだけ早い段階でセラピーを受け、治療を始めることが大切なんだ。」なおポールさんの現在の体重は228キロほどで、ピーク時より200キロ以上減ったものの自分で歩くことはできず、ベッドで過ごす時間が長くなりがちだという。ただ特注の車椅子を利用して移動することはできるようで、「自分が"世界一体重が重い人物"に戻ることのないよう、どんな努力も怠らない。また自分の経験をシェアし、他の人が同じ間違いを犯さないように手助けしたい」と希望を語った。ちなみに世界一体重が重かった人物は、アメリカ人のジョン・ブラワー・ミノックさん(Jon Brower Minnoch)で、37歳のピーク時には635キロあり、1983年に41歳で亡くなった。