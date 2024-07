ジェニファー・ロペス(54)と夫ベン・アフレック(51)が、米ビバリーヒルズに購入した豪邸を売却したことが明らかになった。2人は5月に別居したという話題が浮上し、6月には自宅豪邸をひそかに売りに出したと報じられた。ある関係者によると、ベンは豪邸を気に入っておらず、2人は早急に売り手がつくことを望んでいるという。ジェニファー・ロペスとベン・アフレックが、米ロサンゼルスの高級住宅地ビバリーヒルズに所有する豪邸を市場で売りに出したことが分かった。

米メディア『TMZ』が11日(以下、現地時間)に報じたところによると、ジェニファーとベンの物件は、市場にある不動産を共有するシステム「マルチプルリスティングサービス(Multiple Listing Service、MLS)」に掲載され、不動産業者「The Agency」のエージェント、サンティアゴ・アラナ氏(Santiago Arana)が売却を担当しているという。不動産サイト「Zillow」では、1068坪の邸宅には12室のベッドルームと24か所のバスルームを備えており、希望価格は6800万ドル(約107億4000万円)と記載されている。ジェニファーとベンは早急に売り手がつくことを望んでいるそうで、ある関係者は米メディア『US Weekly』の取材に対し、「彼らが市場で売りに出すことを決めたのは、ごく最近です。先週中のことでした」と明かし、その理由を次のように説明した。「彼らは最初、市場外で売却できると思っていました。しかし、物件により多くの人の目を向けさせるため、“土壇場の決断”をしたのです。」「2人は売却を急いでいます。特にベンがこの家を手放したいと考えているようです。彼はこの家を気に入っていませんでした。」同関係者によると、信じられないほど巨大なビバリーヒルズの豪邸にジェニファーとベンは落ち着いて暮せなかったという。お互いの子ども達全員が集まることは滅多になく、2人は家が広すぎると感じていたそうだ。ジェニファーは、3番目の夫マーク・アンソニーとの間に双子のマックスさんとエメさん(ともに16)がいる。一方でベンは、元妻ジェニファー・ガーナーとの間にバイオレットさん(18)、フィンさん(改名前はセラフィーナ、15)、サミュエルくん(12)をもうけている。ジェニファーとベンは現在も別居中だが、2人の関係は不安定なままだという。同関係者はこう語っている。「離婚に関しては、まだ何も決まっていません。まずは、家を売ることが最初のステップなんです。」ジェニファーとベンは2022年7月に結婚し、2023年5月にビバリーヒルズの豪邸を購入した。今年5月には、ジェニファーとベンが破局したという噂が立った。ある情報筋は『US Weekly』の取材に対し、ベンがジェニファーと暮らしていた自宅豪邸を離れ、ロサンゼルスにある別宅で暮らしていると語っていた。ベンはロサンゼルスのブレントウッド地区にある豪華な借家で生活を始めており、母クリスさんや元妻ジェニファー・ガーナーが訪問する姿が目撃されていた。そして6月には、ジェニファーとベンがビバリーヒルズの豪邸をひそかに売りに出したと報じられた。『TMZ』は当時、不動産業界で最も著名な敏腕エージェントの一人であるサンティアゴ氏に物件売却を依頼したと伝えた。同月28日には、ジェニファーが友人達とイタリアに旅行中、ベンは豪邸から自分の荷物をすべて運び出していた。一方のジェニファーは、ベンとの破局を機にロサンゼルスを離れ、かつての婚約者アレックス・ロドリゲスと一緒に暮らした、米ニューヨークに拠点を移すことを考えていると報じられた。画像は『Jennifer Lopez Instagram「Happy Father’s Day to the most caring, loving, affectionate, consistent and selfless Daddy ever.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)