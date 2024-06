【スマイルフェス2024】東京会場:6月22日、23日 開催予定会場: ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1、1F 大阪会場:8月3日、4日 開催予定会場: 梅田サウスホール 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 大阪梅田ツインタワーズ、サウス11F 入場料:無料

マックスファクトリーとファット・カンパニーは、イベント「スマイルフェス2024」にて、プラモデル「ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイア Ver.」とフィギュア「ソフィア・F・シャーリング 牛ビキニVer./チアVer.」などを展示している。

今回イベント会場では、イラストレーター・高峰ナダレ氏のオリジナル作品「バニースーツ プランニング」より、「ソフィア・F・シャーリング」をモチーフにしたプラモデルやフィギュアが多数展示されており、マックスファクトリーからは、プラモデルシリーズ「PLAMAX」よりヴァンパイアの姿をしたソフィアが、ファット・カンパニーからは、牛ビキニとチアガール姿のソフィアのスケールフィギュアの原型を展示している。

なお本製品以外にもファット・カンパニーでは、「ウマ娘 プリティーダービー」よりナイスネイチャやアドマイヤベガなどのフィギュアのほか、「アズールレーン」よりテューリンゲンや朝凪、島風などのフィギュア、「ドールズフロントライン」より「M4A1 MOD3」や「PA-15」、「AK-12」などのフィギュアの原型やデコマスを展示している。

マックスファクトリー「PLAMAX ソフィア・F・シャーリング ヴァンパイア Ver.」

ファット・カンパニー

「ソフィア・F・シャーリング」

「ウマ娘 プリティーダービー」

「アズールレーン」

「ドールズフロントライン」

その他

「まいてつ」ハチロク

「ギルティギア ストライヴ」ブリジット

(C)高峰ナダレ

(C)Cygames, Inc.

(C)2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) SUNBORN Japan Co., Ltd. All rights Reserved.

(C) Lose

(C) ARC SYSTEM WORKS