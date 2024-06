【週刊ヤングジャンプ 2024年28号】6月13日 発売価格:460円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年28号」を本日6月13日に発売した。価格は460円。デジタル版も発売されている。

今週号では、表紙&巻頭グラビアに「news every.」キャスターの刈川くるみさんが初登場。巻頭カラーには、コミックス6巻発売記念として「ダイヤモンドの功罪」(平井大橋氏)が掲載されるほか、カラー扉付きで「のあ先輩はともだち。」(あきやまえんま氏)、「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」(原作:中村力斗氏/作画:野澤ゆき子氏)、「スナックバス江」(フォビドゥン澁川氏)が掲載される。

また、センターグラビアにはすみぽん(高倉菫)さん、巻末グラビアには加藤結さんが登場。特別付録として鎮目のどかさんの8P小冊子が付いてくる。

