「週刊ヤングジャンプ 28号」本日発売！ 表紙＆巻頭グラビアに刈川くるみさんが登場「ダイヤモンドの功罪」が連載再開
【週刊ヤングジャンプ 2024年28号】
6月13日 発売
価格：460円
6月13日 発売
価格：460円
集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年28号」を本日6月13日に発売した。価格は460円。デジタル版も発売されている。
今週号では、表紙＆巻頭グラビアに「news every.」キャスターの刈川くるみさんが初登場。巻頭カラーには、コミックス6巻発売記念として「ダイヤモンドの功罪」（平井大橋氏）が掲載されるほか、カラー扉付きで「のあ先輩はともだち。」（あきやまえんま氏）、「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」（原作：中村力斗氏/作画：野澤ゆき子氏）、「スナックバス江」（フォビドゥン澁川氏）が掲載される。
また、センターグラビアにはすみぽん（高倉菫）さん、巻末グラビアには加藤結さんが登場。特別付録として鎮目のどかさんの8P小冊子が付いてくる。
／- 週刊ヤングジャンプ編集部 (@young_jump) June 12, 2024
『#ダイヤモンドの功罪』連載再開‼
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本日発売のYJ28号に #ダイヤモンドの功罪 第58話が巻頭カラーで掲載されています。
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日本代表の元チームメイト・奈津緒との試合で綾瀬川は…。◢|
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