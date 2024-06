【Apple:WWDC 2024】6月11日2時~ 配信開始

Appleは6月11日、今後配信予定のiOS 18にて配信を予定している新機能「ゲームモード」についての情報を公開した。

ゲームモードはMac向けに先行して配信されているもので、こちらはゲームをプレイする際に活用できる。具体的には高フレームレートを維持するためにバックグラウンドの処理を抑え、ゲームがより快適にプレイできるほか、DualSenseやAirPodsといった機器を利用してプレイする際の反応が飛躍的に向上する。

配信番組「WWDC 2024」では7月にHoYoverseより配信予定のアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」を用いた機能紹介が行なわれた。

【WWDC 2024 - June 10 | Apple】

