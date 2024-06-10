¡Ú»þÃ»¡õ¥Ø¥ë¥·¡¼¡Û¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡ª¤­¤ó¤Ô¤é¤Î¿·ÄêÈÖ¥ì¥·¥Ô

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´14Ëç)

´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î¤æ¤­¤Ü¤à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®È­¤ä¤ªÊÛÅö¤ÎÄêÈÖ¡¢¡Ö¤­¤ó¤Ô¤é¡×¤ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ä´Ì£ÎÁ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç2²ó²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ªË»¤·¤¤¤È¤­¤Ë¤â´ò¤·¤¤Ä¶¤ª¼ê·Ú¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¡Ö¤­¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¡×¤Î¥ì¥·¥Ô

¤Þ¤º¤ÏÄêÈÖ¤Î¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤´¤Ü¤¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤­¤ó¤Ô¤é¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¤­¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤´¤Ü¤¦¡¡1¡¿2ËÜ¡ÊÌó100g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡1¡¿3ËÜ¡ÊÌó60g¡Ë
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡¡¾®¤µ¤¸1
¼ò¡¡¾®¤µ¤¸1
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1

¤­¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¤´¤Ü¤¦¤Ï¤è¤¯Àö¤¤¡¢ÊñÃú¤ÎÇØ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ¤ò·Ú¤¯¤³¤½¤²¤Æ¡¢¤µ¤µ¤¬¤­¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¢¨¤´¤Ü¤¦¤Î¥¢¥¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤È¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­¢¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¤´¤Ü¤¦¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸600W¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­£¡¡¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸600W¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­¤¡¡¤´¤ÞÌý¡¢Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤­¤¢¤¬¤ê¡ª»Å¾å¤²¤Î¤´¤ÞÌý¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¡¢¿©Íß¤½¤½¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£

¤­¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¤Î¥ì¥·¥Ô¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹

²ÃÇ®¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì£¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¡£²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤­¤ó¤Ô¤é¡×¤Î¥ì¥·¥Ô

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤­¤ó¤Ô¤é¤â¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤­¤ó¤Ô¤é¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¡1¡¿2ËÜ(Ìó150g)
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡¾®¤µ¤¸2
¤ß¤ê¤ó¡¡¾®¤µ¤¸1
¼ò¡¡¾®¤µ¤¸1
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¹õ¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡¾®¤µ¤¸1

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤­¤ó¤Ô¤é¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏÈé¤´¤È¤è¤¯Àö¤¤¡¢8mm³ÑÄøÅÙ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¡£

­¢¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÆþ¤ì¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò¡¢º½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸600W¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­£¡¡¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤»¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸600W¤Ç1Ê¬È¾¡Á2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­¤¡¡¤´¤ÞÌý¡¢¹õ¤¤¤ê¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤­¤ó¤Ô¤é¤¬´°À®¡ªºÌ¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¤¢¤Þ¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤­¤ó¤Ô¤é¥ì¥·¥Ô¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹

¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ö¤­¤ó¤Ô¤é¡×¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤â»È¤ï¤º¤Ë¡¢ÍÆ´ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°À®¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤¦°ìÉÊ¤Û¤·¤¤¤È¤­¤ä¤ªÊÛÅö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡