中野 済カントリーマネージャー就任！Silverpush「日本市場への再参入」

Silverpush「日本市場への再参入」

この成長戦略の陣頭指揮を執るため、シルバープッシュはカントリーマネージャーとして中野 済(なかの わたる)を任命しました。

日本への事業拡大は、革新的でプライバシーに配慮した広告ソリューションを世界中へ提供するという同社のミッションにおいて、重要なマイルストーンとなります。

中野は、広告業界で18年の経験と実績を持ち、日本におけるシルバープッシュの取り組みをリードするための十分なスキルと経験を備えています。

今回の就任にあたり、中野は次のように述べています。

「グローバルで成長し続けているシルバープッシュの一員となることに大変嬉しく思います。

私のこれまでの専門知識と経験を活かして、日本における同社のコンテキスト広告の基盤を築き、展開していくことを楽しみにしています。

私たちの目標は、個人データに依存することなく広告主が魅力的なキャンペーンを作成し、すべてのデジタルプラットフォームにおいてプライバシー保護と広告効果を両立させることです。」

