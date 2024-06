『ホワイトカラー』マット・ボマーら出演の続編が決定！ウィリー・ガーソンにも敬意を表す内容に

米USA Networkにて2009年から2014年にかけて放送された人気ドラマ『ホワイトカラー』。マット・ボマーの出世作としても知られ、日本でも大ヒットした本シリーズだが、オリジナルキャスト&製作スタッフによるリブート版が進んでいることを本人たちが発表した。

現在行われているイベントVariety TV FYC Festに登壇したクリエイターのジェフ・イースティンによって発表された嬉しいニュース。「リブート版を出します。今、脚本を書いているところだよ」とイースティンがコメントすると、ピーター・バーグ役で出演もし、監督・制作も兼任したティム・ディケイが続けた。

「素晴らしい脚本なんだ。オリジナル版を見ていた人が抱いたであろうすべての疑問に答えていて、まだ見たことのない人にも番組を紹介するものとなっている。両刃の剣が研ぎ澄まされているようだね。(亡くなったモジー役の)ウィリー・ガーソンに対しても深い敬意を持っていて、非常に繊細で心に響く内容だ。読み終えた後、ジェフに伝えたけど、本当に興奮した一方で、良い意味で涙が出た。サスペンス、スリル、キャラクター、そして愛を見事に捉えたリブートになるよ」

オリジナルキャストとして、ニール・キャフリー役のマット・ボマー、エリザベス役のティファニー・ティーセン、ピーター・バーク役のティム・ディケイの出演も併せて発表に。「僕は参加するよ!」とマットが手をあげると、ティファにーとピーターも彼に続く形で挙手した。

