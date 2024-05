東京スカイツリーでは、2024年6月25日(火)~9月24日(火)の期間、テレビアニメ「ポケットモンスター」との初めてのコラボレーションイベント「ポケモンと青空スカイツリー®~キミとポケモンのかがやく想い出~」が開催されます。

東京スカイツリー「ポケモンと青空スカイツリー®~キミとポケモンのかがやく想い出~」

開催期間:2024年6月25日(火)~9月24日(火)

場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊、1階※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要です。

1階「SKYTREESHOP」、キャプテンピカチュウグリーティングは、展望台入場券は不要ですが、下記の内容にご注意ください。

天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置天望回廊フロア445でのイベント限定フォトサービス販売天望デッキフロア340「SKYTREECAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売1階「SKYTREESHOP」でのイベント限定グッズ販売天望デッキフロア350「SKYTREEROUNDTHEATER®」での特別映像の上映特別ライティング点灯1階団体フロアでのキャプテンピカチュウグリーティング

「ポケモンと青空スカイツリー®~キミとポケモンのかがやく想い出~」は、地上450メートルの天望回廊を中心に、イベント限定のキービジュアルを使用したテレビアニメ「ポケットモンスター」の展示装飾やキャラクターと撮影できるフォトスポットを設置。

また、東京スカイツリーでしか手に入れることのできないイベント限定グッズやカフェメニューが販売されます。

さらに、地上350メートルの天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREEROUNDTHEATER®」での特別映像の上映や、ポケモンたちと合成写真が撮れるフォトサービス、各ポケモンをイメージした特別ライティングの点灯など、東京スカイツリーでしか体験できない盛りだくさんな内容となっています。

また、東京スカイツリータウン®での実施は初めてとなる、キャプテンピカチュウのグリーティングも行います。

本コラボイベント限定のキービジュアルを使用した展示装飾やフォトスポット、イベント限定グッズの販売などを予定しています。

東京スカイツリー「ポケモンと青空スカイツリー®~キミとポケモンのかがやく想い出~」は2024年6月25日より開催です。

※詳細は決まり次第、お知らせいたします。

※内容は変更となる可能性があります。

※展望台でのイベント限定グッズの販売はございません。

※1階「SKYTREESHOP」は、どなたでもご入場いただけます。混雑状況により、整理券を配布する場合がございます。

※「キャプテンピカチュウグリーティング」は、参加いただくためのグリーティング参加券(無料)が必要となります。

当該参加券の取得方法やグリーティングの日程など、詳細情報につきましては後日発表いたします。

©Nintendo・Creatures・GAMEFREAK・TVTokyo・ShoPro・JRKikaku©Pokémon

©TOKYO-SKYTREE

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post キャプテンピカチュウグリーティングも!東京スカイツリー「ポケモンと青空スカイツリー®~キミとポケモンのかがやく想い出~」 appeared first on Dtimes.