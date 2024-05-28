映画「THE FIRST SLAM DUNK」が6月10日にNetflixで独占配信決定8月13日より復活上映も実施
【Netflix：映画「THE FIRST SLAM DUNK」】
6月10日より独占配信予定
6月10日より独占配信予定
東映は、映画「THE FIRST SLAM DUNK」をNetflixにて6月10日より独占配信する。
映画「THE FIRST SLAM DUNK」はマンガ「SLAM DUNK」を元に2022年12月3日に公開された映画作品。
また、8月13日より全国300館以上の映画館にて復活上映も実施される。
THE FIRST SLAM DUNK- 映画『THE FIRST SLAM DUNK』公式 (@movie_slamdunk) May 27, 2024
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