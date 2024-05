【Netflix:映画「THE FIRST SLAM DUNK」】6月10日より独占配信予定

東映は、映画「THE FIRST SLAM DUNK」をNetflixにて6月10日より独占配信する。

映画「THE FIRST SLAM DUNK」はマンガ「SLAM DUNK」を元に2022年12月3日に公開された映画作品。

また、8月13日より全国300館以上の映画館にて復活上映も実施される。

(C) I.T.PLANNING,INC. (C) 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners