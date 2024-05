【「ストリートファイター6」アップデート】5月22日 配信

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」における最新アップデートを5月22日16時頃より配信開始した。詳細については追って記載する。

□バトル更新リスト 202405 Ver.のページ

