2022年11月にイーロン・ マスク 氏が Twitterを買収 し、その後、2023年7月に名称が「X」に変更されました。名称変更後もXのURLは「twitter.com」のままだったのですが、2024年5月17日についに「x.com」に変更されることが発表されています。しかし、一部の ブラウザ やログインステータスによっては、依然として「twitter.com」のURLが新しいものにリダイレクトされないまま残っていることが指摘されています。

All core systems are now on https://t.co/bOUOek5Cvy pic.twitter.com/cwWu3h2vzr— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

x dot com— X (@X) May 17, 2024

Twitter is officially X.com now - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/5/17/23829098/twitter-x-com-url-links-switchTwitter URLs redirect to x.com as Musk gets closer to killing the Twitter name | Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2024/05/twitter-urls-redirect-to-x-com-as-musk-gets-closer-to-killing-the-twitter-name/Twitter has officially moved to X.comhttps://www.engadget.com/twitter-has-officially-moved-to-xcom-120028269.html2024年5月17日、イーロン・ マスク 氏が「すべてのコアシステムがx.comになりました」と投稿。Xの公式アカウントも「Xドットコム」と投稿し、URLの表記が「twitter.com」から「x.com」に完全に変更されたことをアピールしています。なお、XがURLを「twitter.com」から「x.com」に変更し始めたのは、2023年8月からでした。しかし、 ブラウザ の種類やログインしているか否かに応じて、さまざまな結果が表示されると海外 メディア のThe Vergeは指摘。Ars Technicaも、「PCの ブラウザ からはx.comに問題なくアクセスできましたが、 iPhone Safari でXアカウントにログインしていない状態でtwitter.comあるいはx.comにアクセスしようとすると、エラーメッセージが表示されました。最終的にログインに成功したものの、 iPhone ではx.comにリダイレクトされるのではなくtwitter.comにアクセスしたままでした」と述べ、一部の条件ではx.comにリダイレクトされないままであると指摘しています。実際、 GIGAZINE 編集部のPCで Firefox を使って「twitter.com」にアクセスすると、Xアカウントによってはx.comに正しくリダイレクトされないケースが確認できました。 Firefox で異なるXアカウントから「twitter.com」にアクセスすると「x.com」にリダイレクトされるケースとそうでないケースがある - YouTube また、アカウントによってはXの通知(x.com/notifications)に旧URL(twitter.com/notifications)からアクセスすると、x.comにリダイレクトされないままになるケースも確認できました。アドレスバー部分に手動で「x.com/notifications」と入力するとx.comのURLにアクセスできるものの、リンクをクリックするだけだとアドレスバーには「twitter.com/notifications」と表示されてしまいます。さらに、一度twitter.com/notificationsにアクセスしてしまうと、以降のすべてのリンクがx.comではなくtwitter.comになってしまいました。