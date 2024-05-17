¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä º£Ç¯¤â¹¥Ä´»ýÂ³¡¢Çä¾å2¥±¥¿Áý »Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÍøÍÑ¤¬³ÈÂç
¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎUber Eats(¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä)¤Ï¡¢24Ç¯1¡Á3·î¤âÇä¾å¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ10%°Ê¾åÁý¤È¹¥Ä´¤À¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ»ö¶È´Ä¶¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿¤¬¡¢Uber Eats Japan¤ÎÃæÀî¿¸ÂÀÏºÂåÉ½¤Ï¡ÖÄ¾¶á¤Ï¡ØUber Eats¤Ç¡¢¤¤¡¼¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ÎÍøÍÑ°Õ¸þ¤¬Ìó25%¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£°û¿©Å¹¤«¤éÆÏ¤±¤ëÎÁÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¤Î¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¦°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â³ÈÂçÃæ¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤É³«¤¤¤¿¿·CMÈ¯É½²ñ¤ÎÀÊ¾å¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤â¤Î¡£ÃæÀîÂåÉ½¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯8Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¼ûÍ×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤È¤·¡¢¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡Øµæ¶Ë¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¥Ä¡¼¥ë¡Ù¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤»þ¡¢²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ç¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤»þ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤¦¤Þ¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤¬µÞÀ®Ä¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ò²ð¤·¡¢¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¡¦°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤âÆÏ¤±¤ë¤¬¡¢23Ç¯¤Ï¤³¤ì¤é¤¬Á°Ç¯Èæ80%Áý¤È¿¤Ó¤¿¡£
¿·CM¤Ï5·î9Æü¤«¤éÊü±Ç¡£ÃæÈøÌÀ·Ä¤µ¤ó¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¤µ¤ó½Ð±é¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êUber Eats¤Ç¡¢¤¤¡¼¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡Ö100Ëü¿ÍÌÜÊÓ¡×¡ÖÃÄ»ÒÊÓ¡×¤Î2ËÜ¤Ç¡¢¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤ËÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆâÍÆ¡£É×ÉØ¤Ç¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤Î¥Ø¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢È¯É½²ñ¤Ç¤ÏÃæÀîÂåÉ½¤«¤é¡Ö¸ø¼°Uber EatsÇî»Î¡×¤ÎÇ§Äê¾Ú¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£