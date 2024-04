BTS ジョングク、23週連続で「ビルボード200」にランクイン！

BTS(防弾少年団)のソロ曲が米ビルボードで人気を得ている。16日(現地時間)、米音楽専門メディア・ビルボードの最新チャート(4月20日付)によると、ジョングクのソロアルバム「GOLDEN」はメインアルバムチャート「ビルボード200」で182位になった。同アルバムは23週連続でランクインしており、K-POPソロ歌手としては最長期間となる。J-HOPEのスペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」は「ビルボード200」で98位になり、2週連続ランクイン。この他にも、同アルバムは「ワールドアルバム」3位、「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバム」で並んで7位を手にした。

「グローバル(アメリカを除く)」と「グローバル200」ではVとジミン、ジョングクのソロ曲がランクインした。ジョングクはソロシングル「Seven(feat. Latto)」が26位、「Standing Next to You」が49位、「3D(feat. Jack Harlow)」が123位を獲得。Vはデジタルシングル「FRI(END)S」が55位を記録した。ジミンの1stソロアルバム「FACE」のタイトル曲「Like Crazy」は「グローバル」(アメリカを除く)に112位でランクイン。「グローバル200」には「Seven」(46位)、「Standing Next to You」(92位)、「FRI(END)S」(103位)、「Like Crazy」(166位)が名を連ねた。