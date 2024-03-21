K-POPイベント「UTO FEST 2024」が福岡にて初開催！Highlight＆WayVら、出演アーティスト第1弾発表
初開催となるK-POPイベント「UTO FEST（ユートフェスト）2024」が、4月21日（日）にマリンメッセ福岡A館にて開催される。
また、出演アーティスト第1弾が発表され、K-POPアーティストのHIGHLIGHT、WayV、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、UNIS、そしてJ-POPアーティストXYの出演が決定した。
■公演情報【会場】
マリンメッセ福岡
【チケット情報】
・A席：12,000円（税込）
・A席（ペンライト付き）：14,000円（税込）
・SS席：16,000円（税込）
・最速先行限定・VIP席：27,000円
※最前方エリア確保/ペンライト・オフィシャルタオル付き/SS席16,000円+アップグレード11,000円
＜最速先行＞
受付期間：3月20日（水）12:00〜3月27日（水）23:59
当落発表：3月29日（金）18:00予定
販売サイト
＜楽天チケット先行＞
受付期間：3月28日（木）12:00〜4月3日（水）23:59
当落発表：4月5日（金）18:00 予定
◆最速先行にて指定席にご当選、ご入金された方を対象にVIP席へのアップグレード受付を実施いたします。
【VIP特典内容】
・最前方エリア確保
・ペンライト、オフィシャルグッズタオル付
＜最速先行アップグレード受付＞
受付期間：4月1日（月）18:00〜4月3日（水）23:59
当落発表：4月5日（金）18:00予定
※申込ページは後日、楽天チケットより対象者へメールにてご案内させていただきます
※アップグレード受付はクレジットカード決済のみとなります。
また、出演アーティスト第1弾が発表され、K-POPアーティストのHIGHLIGHT、WayV、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、UNIS、そしてJ-POPアーティストXYの出演が決定した。
■公演情報
「UTO FEST 2024」
【日程】
4月21日（日）
[1st] OPEN13:00／START14:00
[2nd] OPEN18:00／START19:00
マリンメッセ福岡
【チケット情報】
・A席：12,000円（税込）
・A席（ペンライト付き）：14,000円（税込）
・SS席：16,000円（税込）
・最速先行限定・VIP席：27,000円
※最前方エリア確保/ペンライト・オフィシャルタオル付き/SS席16,000円+アップグレード11,000円
＜最速先行＞
受付期間：3月20日（水）12:00〜3月27日（水）23:59
当落発表：3月29日（金）18:00予定
販売サイト
＜楽天チケット先行＞
受付期間：3月28日（木）12:00〜4月3日（水）23:59
当落発表：4月5日（金）18:00 予定
◆最速先行にて指定席にご当選、ご入金された方を対象にVIP席へのアップグレード受付を実施いたします。
【VIP特典内容】
・最前方エリア確保
・ペンライト、オフィシャルグッズタオル付
＜最速先行アップグレード受付＞
受付期間：4月1日（月）18:00〜4月3日（水）23:59
当落発表：4月5日（金）18:00予定
※申込ページは後日、楽天チケットより対象者へメールにてご案内させていただきます
※アップグレード受付はクレジットカード決済のみとなります。