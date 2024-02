東ヨーロッパに位置する ジョージア で今月7日、 強風 に煽られた熱 気球 が高圧電線と接触し、乗っていた3人全員が死亡した。事故はカメラが捉えており、コントロールを失った熱 気球 が傾いて火を噴き、球皮(エンベロープ)が引き裂かれる様子が収められていた。当時の衝撃的な動画とともに、英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。 ジョージア 東部の村アスレティ近郊で7日、熱 気球 強風 に煽られて高圧電線と接触し、バスケットに乗っていたパイロット2人を含む3人全員が死亡した。

パイロットは2人とも経験豊富で、熱 気球 の飛行距離の世界記録を打ち立てようと練習中だった。しかしその日は風が強く、バスケットが地面に接触するなど安全な高度を保てずにいたという。当時の動画では、 強風 に煽られた熱 気球 が傾いて高圧電線に接触後、球皮から空気が漏れてあっという間に凹んでいくのが見て取れる。また球皮中の空気を加熱するバーナーから引火したようで、バスケット上部が激しく燃えているのが分かり、そのうち球皮がボロボロに裂けてしぼんでしまった。なおこの事故で亡くなったパイロットは、ポーランド人のクリストフォロス・ザパルト氏(Krzysztof Zapart)と、ツアー会社「スカイ・トラベル」の創設者で ジョージア 国立航空連盟会長のレヴァズ・ウトゥルガウリ氏(Revaz Uturgauri)だった。また、民間テレビ局「Imedi TV」のカメラマン、ミーシャ・ビジナシビリ氏(Misha Bidzinashvili)も犠牲になった。 ジョージア 西部ポティのスタジアムを7日朝に出発し、東部カヘティ州に向かう予定で、ウトゥルガウリ氏は出発前、SNSにこう記していたという。「黒海から ジョージア の国土を横切り、 アゼルバイジャン の国境まで飛ぶ予定だ。距離は約400キロと長くはないが、山を越えていくので難しい飛行になるだろう。」同国での熱 気球 事故は約20年ぶりだそうで、 ジョージア 警察は「 気球 が飛行中、基本的な安全規則に違反していたのではないか」とみて捜査を進めている。ちなみに昨年にはインドの鉄道駅で、切れた電線の直撃を受けた駅職員が直立したまま線路に転落していた。男性は火傷を負い、一時は危険な状態だったという。