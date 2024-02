中国 在住の女性が、4億円を超える財産をすべて愛犬や愛猫に相続させるとした遺言を作成し、話題を呼んでいる。もともと3人の子どもに遺産を相続させるつもりでいたが、体調を崩した際に誰も面倒を見に来てくれなかったことから、女性は唯一の癒しとなったペットたちに財産を残すことを決めたという。女性の決断には、「私も同じことをすると思う」などと共感の声もあがっているようだ。香港のニュースメディア『South China Morning Post』などが伝えている。

莫大な財産を愛犬と愛猫にすべて相続させることを決めたのは、 中国 上海市在住のリュウさん(劉)だ。年齢は明かされていないが、高齢のリュウさんは数年前に遺言を用意していた。3人の子どもを持つリュウさんは、3つの不動産を含む2000万 中国 人民元(約4億1620万円)に相当する資産を子どもたちに相続させる旨を遺言書に記載していた。ところが、リュウさんが体調を崩して療養していた頃、子どもたちはリュウさんの身の回りの世話や見舞いなどをせず、連絡もしなかった。飼っていた愛犬や愛猫だけが心の拠り所になっていたそうで、子どもたちの態度に納得できなかったリュウさんは、遺言を書き換えることにした。新しい遺言にてリュウさんは、財産のすべてを愛犬や愛猫、さらにその子孫に相続させ、自身の子どもたちには一切相続をさせないと宣言したのだ。リュウさんは遺産をペットたちに直接相続させたかったそうだが、 中国 の法律ではペットが飼い主の遺産を相続することはできないという。しかし、遺産管理人を決めてペットの世話を委託することは可能とのことだ。リュウさんは自分が亡くなった後、すべての遺産を地元の動物病院に寄付し、獣医を遺産管理人に任命してペットたちの世話をしてもらうことに決めた。 中国 遺言登録センターのチェン・カイさん(陳凱)は、「その方法であれば完全に合法で、もしそのお金が約束通りリュウさんのペットのために使われなかった場合、動物病院は相応の法的責任を問われることになります」と見解を示した。また、 中国 遺言登録センター 中国 東部支部の職員は、「私たちはリュウさんに、最終的な遺言を決める前にすべての財産を動物病院に渡してしまうという危険を冒すことがないように警告し、『子どもたちがあなたへの態度を改めたら、いつでも遺言を書き直すことができますよ』ともお伝えしました」と話している。遺産をめぐるこのニュースはネット上で大いに話題を呼んでおり、「女性の気持ちはよく分かるし、正しい選択だと思う」「子どもたちは、母親がこれほどの財産を持っていたことを知らなかったんじゃない?」「もしかしたらこの女性は毒親だったから、子どもたちは距離を置いていたのかも」「自分の子どもにこんなことできないよ」「子どもたちが来てくれないなんて、どれほど悲しかっただろうな」「私も同じことをすると思う」など、様々な意見が寄せられた。ちなみに2020年には米テネシー州で、 愛犬を溺愛していた女性が500万ドル(当時約5億3千万円)の遺産を愛犬に遺した。このケースでは、亡くなった女性の友人がペットの世話を任されたそうで、「遺産を使い切れるように頑張ってみる」と語っていた。