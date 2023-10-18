¹À¥¤¹¤º¡¢¡ÖÇÐÍ¥°Ê³°¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ä
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê25ºÐ¡Ë¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤ë»°°æÉÔÆ°»ºCM¡Ö»°°æ¤Î¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¡Ö»°°æ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¡£10·î19Æü¤è¤êÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡ÖÇÐÍ¥°Ê³°¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»°°æ¤Ç¤Õ¤Õ¤Õ¢ö¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î¤â¤È¡¢¡È»°°æ¤Î¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¹À¥¤¬¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤ä»ÜÀß¡¢ÉÔÆ°»º¶È¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢Â³¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥·¥ê¡¼¥ºCM¡£Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£²ó¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶¼¼Ä®»°°æ¥¿¥ï¡¼¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÄÌ¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»ö¶È¤Ç¤â¤Ï¤¸¤á¤Á¤ã¤¦¤«¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡ÖÇÐÍ¥°Ê³°¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¹À¥¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤ÎÀèÀ¸¤È¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤È¥Ð¥¹¥±¤Î´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ÍÎÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤´¼«¿È¤ÇÍÎÉþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ú¤½Ð¤·¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉþ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤âÃå¤¿¤¤¤±¤É¡¢Ãå¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÎÉþ¤È¤«¡¢»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¹¥¤¤À¤Ê¤³¤ì¤È»×¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤ò¡¢»÷¹ç¤¦¿Í¤ËÃå¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£