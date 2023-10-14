¡Ú³¤³°È¯¡ªBreaking News¡Û½¢¿²Ãæ¤Ë¥µ¥½¥ê¤Ë»É¤µ¤ì¤¿3ºÐ½÷»ù¡¢¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤â6Æü¸å¤Ë»àË´¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÇÀè·î25Æü¡¢½¢¿²Ãæ¤À¤Ã¤¿3ºÐ½÷»ù¤ÎÉþ¤ÎÃæ¤Ë¥µ¥½¥ê¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥µ¥½¥ê¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷»ù¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6Æü¸å¤Ë¿´Ää»ß¤Ë´Ù¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNew York Post¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥½¥ê¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¾Éô¥Þ¥Ã¥È¥°¥í¥Ã¥½¡¦¥É¡¦¥¹¥ë½£ºß½»¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥À¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥È¡¦¥À¡¦¥·¥ë¥ô¥¡¤Á¤ã¤ó¡ÊMaria Fernanda Brito da Silva¡¢3¡Ë¤À¡£¥Ù¥Ã¥É¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥µ¥½¥ê¤Ë»É¤µ¤ì¤¿ÄË¤ß¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢ÂçÀ¼¤Çµã¤»Ï¤á¤¿¡£
¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿Êì¿Æ¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡¦¥À¡¦¥·¥ë¥ô¥¡¤µ¤ó¡ÊVanessa Ramirez da Silva¡¢27¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¤Î¤³¤È¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥¢¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¶¤ê¸þ¤¯¤ÈÇØÃæ¤Ë¥µ¥½¥ê¤¬Ä¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥½¥ê¤ÏÂç¤¤¤¸ÄÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥½¥ê¤òÃ¡¤Íî¤È¤¹¤È¡¢¥Þ¥ê¥¢¤ÏÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤Ê»Ø¤Ç»ä¤ò»Ø¤µ¤·¡¢»ä¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥½¥ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¥µ¥½¥ê¤ò¾²¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥½¥ê¤òÂà¼£¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤ÏÓÒÅÇ¤·»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤µ¤ó¤Ï³°¤Ø½Ð¤Æ¶«¤Ó¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Þ¥ê¥¢¤ÏÓÒÅÇ¤·¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ÆµÛ¤ò¤·»Ï¤á¡¢ËÜÅö¤Ë°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤¬¤¢¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤ÈËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Û¤É¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¼Ö¤ÇÇÀ¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¿Í¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¡¢¶ì¤·¤à¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤µ¤ó¤ò¾è¤»¤Æ¡¢Æ±½£¥«¥ó¥Ý¡¦¥°¥é¥ó¥Ç»Ô¤Ë¤¢¤ëÉÂ±¡¡ÖHospital Regional de Mato Grosso do Sul¡×¤ØÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ï½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¹³ÆÇÁÇÎÅË¡¤Ë¤è¤ë·üÌ¿¤Ê¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¿´Ää»ß¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢6Æü¸å¤Îº£·î1Æü¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥¤¥É¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤µ¤ó¡ÊCleide Cristina Ramirez¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÂ¹¤Î¥Þ¥ê¥¢¤È¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤òÅé¤ß¡¢¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤µ¤ó¤Î¶ì¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPrimeira Página¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î½ÇÉã¤È5ºÐ¤Î·»¤â°ÊÁ°¡¢¥µ¥½¥ê¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»Ô¤ÎÊÝ·ò½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¥°¥í¥Ã¥½¡¦¥É¡¦¥¹¥ë½£¤Ç¤Ïº£Ç¯¤À¤±¤Ç3000·ï°Ê¾å¤Î¥µ¥½¥ê¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¥Þ¥ê¥¢¤Á¤ã¤ó¤Î»à¤ÏÆ±ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢10Æü´Ö¤Ç2·ïÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À»àË´»ö¸Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Ç¤Î¥µ¥½¥ê¤Ë¤è¤ëÈï³²¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í½£¤Ç¤ÏºòÇ¯10·î¡¢7ºÐÃË»ù¤¬·¤¤ÎÃæ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿ÌÔÆÇ¤Î¥µ¥½¥ê¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢7²ó¤Î¿´Â¡È¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¥½¥ê¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤«¤é2Æü¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£²èÁü¤Ï¡ØNew York Post¡¡2023Ç¯10·î8ÆüÉÕ¡Ö3-year-old girl dies after scorpion crawls into her bed: ¡ÆInfinite pain¡Ç¡×¡ÊNewsflash¡Ë¡¢2022Ç¯9·î22ÆüÉÕ¡ÖMy daughter woke up with a wart, now she has a hole in her face¡×¡ÊKennedy News and Media¡Ë¡Ù¡ØMetro¡¡2022Ç¯11·î1ÆüÉÕ¡ÖBoy suffers seven heart attacks and dies after being stung by scorpion¡×¡ÊPicture: Newsflash¡Ë¡¢2022Ç¯9·î24ÆüÉÕ¡ÖRat bites sleeping toddler on his face leaving ¡Æhorror movie¡Ç scene in bedroom¡×¡ÊPicture: Liverpool Echo¡Ë¡Ù¡ØUNILAD¡¡2020Ç¯6·î30ÆüÉÕ¡ÖHedgehog Attacks Sleeping Girl, 3, Leaving Her Screaming In Pain¡×¡ÊMagnus News¡Ë¡Ù¡ØThe Daily Star¡¡2022Ç¯8·î22ÆüÉÕ¡ÖVenomous spider bite leaves mum unable to hug her kids and at risk of cancer¡×¡ÊImage: Courtesy Jenna Allen / SWNS¡Ë¡Ù¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÊTechinsightJapanÊÔ½¸Éô¡¡iruy¡Ë