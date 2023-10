BIGBANG出身T.O.P、2PACKさん襲撃事件犯人の写真をなぜ投稿？

BIGBANG出身のT.O.Pが、ラッパーの2PAC(本名トゥパック・シャクール)さんを殺害した容疑者の写真を公開した。

【画像】T.O.PがBIGBANGを離れたワケ「極端な選択を…」

T.O.Pは9月30日、自身のSNSに、2PACKさんを殺害した容疑で逮捕された元ギャングのリーダー、ドウエイン・デイビスの写真を投稿した。

この投稿に対して特に説明はなかったが、ネット上ではT.O.PがBIGBANGのラッパーを担当していたことに着目し、伝説的ラッパーの2PACKさんに対する尊敬と自負心、そして犯人への怒りを表わすためのもの推定されている。

2PACKさんは『California Love』(1995)、『How Do U Want It』(1996)、『So Many Tears』(1998)など、計21曲がビルボード「ホット100」にチャートインしたレジェンドだ。グラミー賞に6回ノミネートされ、2017年にはソロラッパーとしては初めて「ロックの殿堂」に名を連ねたこともある。

しかし1996年9月、ラスベガスでマイク・タイソンの試合を観戦したあと、車で移動中に不審者からの襲撃に遭い、この世を去った。享年25歳。ラスベガス警察は27年間未解決だった同事件の犯人デイビスを、9月29日に検挙したと明らかにした。

デイビスは自身が2PACKさん殺害を指示したリーダーで、銃弾4発を撃ったと警察に供述。彼は事件当日、2PACKさんと同じホテルに泊まったところ、2PACKさん一行に殴られ、報復として襲撃したという。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務める。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換した。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除した。