横浜市みなとみらい地区周辺で開催される「ポケモンWCS2023横浜みなとみらいイベント」

ピカチュウが大量発生し大行進するイベントが復活!

「Pikachu Gathering!!」を紹介します☆

ポケモンWCS2023横浜みなとみらい イベント「Pikachu Gathering!!(Pokémon Fantastic Live Show)」

上演日時:2023年8月8日(火)〜14日(月)毎日2回上演

上演時間 8月8日(火)〜13日(日)

1回目:15時開演〜15時15分終演予定

2回目:16時45分開演〜17時終演予定

8月14日(月)

1回目:13時開演〜13時15分終演予定

2回目:15時開演〜15時15分終演予定

上演場所 神奈川県横浜市西区みなとみらい3 グランモール公園

参加方法 参加料無料。申し込み不要で当日鑑賞エリアからご自由にご覧いただけます。

※当日の混雑状況によっては、ご覧いただけない場合もございます。

2023年8月8日(火)〜14日(月)の期間、横浜市みなとみらい地区周辺で開催される「ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜みなとみらいイベント」

ピカチュウの大行進が「ピカチュウ大量発生チュウ」以来、よりパワーアップして登場!

たくさんのピカチュウたちが、横浜・グランモール公園を盛り上げてくれます。

グランモール公園に大量発生したピカチュウたち。

「ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜みなとみらいイベント」でもりあがる横浜の街を大行進!

かわいさ満点の行進は必見です☆

ピカチュウ大行進するイベント、ポケモンWCS2023横浜みなとみらいイベント「Pikachu Gathering!!」の紹介でした。

