デニーズは、2023年3月7日からデニーズアプリ会員を対象に、人気キャラクター「すみっコぐらし」のファイルがもらえるキャンペーンを実施します。

2弾に分けて配布

今回のキャンペーンでは、第1弾・第2弾と期間を分けて、合計7種類のオリジナルデザインの「描きおろしオリジナルA4クリアファイル」が用意されています。

第1弾は、3月7日〜5月31日まで。第2弾は、4月18日〜5月31日まで。どちらもなくなり次第終了です。

期間中、デニーズの公式アプリに登録のうえ、1500円以上の食事(テイクアウトを含む)をするともらえます。

クリアファイルには、食べ物やデニーズのメニューを手に持った可愛いすみっコたちが描かれています。

クリアファイルの素材は、サステナブルな視点から環境に配慮したものを採用。7種のうち3種類には、プラスチック・紙の代替となる日本発の新素材「LIMEX(ライメックス)」、他4種類には、再生PPを70%使用した素材を使っているとのことです。

1会計につき最大2枚までもらえます。期間中であれば、複数回利用できますよ。

数量限定での配布のため、欲しい人は早めに来店を。

(東京バーゲンマニア編集部)

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.