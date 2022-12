自宅裏で飼い犬と遊んでいたはずの7歳と4歳の姉妹が先月末、森の中に姿を消した。2人は約5時間後に発見されたが、気温が下がる夜の森で姉妹を守り続けたのは愛犬だった。ヒーロー犬の話題を『Inside Edition』などが伝えている。

米ルイジアナ州の小さな村フォルサムで先月28日、自宅の裏庭で遊んでいたアビゲイルちゃん(Abigail、7)とシシリア・ブールちゃん(Cecilia Bourg、4)姉妹が行方不明になった。

姉妹はオスのゴールデンレトリバー“アルテミス(Artemis)”を追いかけているうちに森に迷いこんでしまったようで、娘2人と愛犬が忽然と姿を消したことに気付いた母アニーさん(Annie)は「そんなに遠くへはいかないだろう」と自宅周辺を必死で捜した。

しかし見つからず、暗くなってきたことで警察に通報、Facebookにも姉妹の動画を投稿して助けを求めた。

「もしかしたら娘たちは車で連れ去られてしまったのかも…などと思い、最悪の事態も頭をよぎりました」と当時を振り返るアニーさん。現場付近にはその後、四輪バギー、ドローン、ヘリコプター、警察車両、犬、そして馬に乗った25人をはじめとする多くのボランティアらが集結、真っ暗な森の中や高速道路沿いに散っていった。

そして姿を消してから約5時間後、姉妹は自宅から1.9キロ(1.2マイル)ほど離れた森の中で発見され、両親と涙の再会を果たした。

姉妹は辺りが暗くなったことで迷子になった場所から動かず、冷たい森の中でアルテミスと抱き合って暖を取っていたそうで、ヘリコプターが上空から何らかの動きを検知、その方向に捜索隊が向かったところアルテミスが吠える声が聞こえたという。

アニーさんは「アルテミスの鳴き声で、森の中にいた捜索隊は娘たちをいち早く見つけることができたようです。そして警察官らが近づくと、アルミテスは娘たちを守ろうと唸り声を上げて威嚇したと聞きました。アルテミスはまさにヒーロー犬ですよ」と愛犬を称え、さらにこう続けた。

「4歳のシシリアはかなり動揺していていましたが、7歳のアビゲイルは『きっと誰かが見つけてくれる』と信じて同じ場所でじっと待っていたようです。きっと神様が力を与えてくれたのでしょうね。」

「あの日は本当に感情的になってしまって…。涙が枯れるほど泣きました。でも数百人という大勢の人々の協力で無事、娘たちが見つかったことを心から感謝しています。」

アニーさんの夫ジャスティンさん(Justin)も「アルテミスはあの日、決して娘たちのそばを離れようとしなかったのです。2人が見つかったと聞いた時は思わず倒れ込んでしまいました」と胸を撫で下ろし、忠誠心が強いアルミテスのことを「小さな娘たちのベストフレンドなんですよ」と明かした。

ちなみにこのニュースには「ハッピーエンドで良かった」「親の気持ちが痛いほど分かる」「アルテミスはヒーローだね」「こんな話ばかりだといいね」「姉妹に寄り添い続けたアルテミスは賢い!」「心温まるストーリー」「これだから犬が好き」「よくやったぞ! アルテミス」といったコメントが届いている。

