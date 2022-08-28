±Ç²è¤âÂç¿Íµ¤¤Ç¡Ø¥ï¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤ëÅðºî¤â½Ð¤¿´Ú¹ñ¡ØONE PIECE¡Ù¿Íµ¤
¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¿·ºî±Ç²è¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Ï8·î6Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢8·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«20Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô720Ëü¿Í¡¢¶½¼ý100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÇÛµë¤¹¤ëÅì±Ç¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥ï¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡£´Ú¹ñ¥¢¥Ë¥á¶È³¦¡È¹õÎò»Ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë3¤Ä¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´Ú¹ñ¤À¡£´Ú¹ñ¤Ç¤â¡ØONE PIECE¡Ù¤ÏÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¥ï¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Îà»÷ºî¤¬À¤¤Ë½Ð¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤âÂç¿Íµ¤¡£¡ØONE PIECE¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤Ï2000Ç¯¸ø³«¤ÎÂè1ºî¤«¤é¿ô¤¨¤Æº£²ó¤Î¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤Þ¤Ç15ºî¤ò¿ô¤¨¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï14ºîÌÜ¤Î¡ØONE PIECE STAMPEDE¡Ù¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ15ÈÖÌÜ¤Î·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤â¤¹¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÉõÀÚ¤ê¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇµ´ÌÇ¤Î¿Ï:Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤Î´Ú¹ñ¹ñÆâÇÛµë¤òÃ´Åö¤·¤¿SMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¿Ê¹Ô¡£ SMG¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼°¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ú¹ñ¸ø³«¤ò¹ðÃÎ¡£2022Ç¯11·î30Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤È3¤«·îÀè¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ØONE PIECE FILM RED¡Ù¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£
2014Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¤ÎÃæ¤Ç°°Æü´ú¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ØONE PIECEÅ¸¡Ù¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë´Ú¹ñ¡£¤¢¤È3¤«·î´Ö¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤¿¤êÎä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë