Ìó10¥«·î¤Ç24Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤¿¥×¥ê¥ó¤Ë¡¢½Õ¸ÂÄê¤Îºù&¥¤¥Á¥´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡ª ºÇ¿·¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¥³¥ì

約10カ月で24万個を売り上げた、大阪・難波のプリン専門店「私のプリン食堂」の新店誕生から、パーク ハイアット 東京の「ピーク ラウンジ」&「ペストリー ブティック」にて登場した春の特別メニューまで、今週も見逃せないスイーツ情報をお届け!

〈今週のマストイートスイーツ〉

新作商品に、期間限定商品、ニューオープンと、日々更新されていくスイーツトピックスには心が躍るもの! 当連載では、いま食べるべき最新スイーツ情報をまとめてご紹介。プレゼントや手土産、自分へのご褒美にも役立てて。

1. 約10カ月で24万個を販売! 「私のプリン食堂」のカフェ特化型店舗が大阪・住吉にオープン

約10カ月で24万個を売り上げた、大阪・難波のプリン専門店「私のプリン食堂」の新店が誕生。2月11日、カフェに特化した「私のプリン食堂 長居公園前本店」が、大阪・住吉にオープンした。

看板メニューは、約10カ月で24万個を売り上げた大ヒット商品の「大阪みっくすジュースプリン」(420円)。

「大阪みっくすジュースプリン」

その名の通り、牛乳や乳製品をベースにバナナやリンゴ、ミカン、モモなどを組み合わせて撹拌させた、大阪名物のミックスジュースを再現したスイーツ。オーソドックスなカスタードプリン、イチゴプリン、ブルー&ピンクのリンゴのクラッシュゼリーを重ね、混ぜて食べるとミックスジュースの味わいが口いっぱいに広がる。

「プリントースト」

さらに、デニッシュ生地のトーストをプリン液に一晩漬け込んだ「プリントースト」や、卵カステラの真ん中にとろけるプリンを入れた「半熟プリンカステラ」など、プリンをアレンジしたメニューが多数、新登場。

「半熟プリンカステラ」

店舗限定商品として「いちごmilkプリン」と「濃厚ぴすたちおプリン」も登場するなど、新感覚の味わいがずらりと揃う。

※価格は税込

2. 桜&イチゴのスイーツがずらり! パーク ハイアット 東京に春限定の味わいが続々登場

<店舗情報>◆私のプリン食堂 長居公園前本店住所 : 大阪府大阪市住吉区長居東4-5-6TEL : 不明の為情報お待ちしております

パーク ハイアット 東京の「ピーク ラウンジ」&「ペストリー ブティック」にて、春の特別メニューがお目見え。心華やぐカラートーンのメニュー各種が、うららかな春のティータイムを演出する。

41階の「ピーク ラウンジ」では、アフタヌーンティーをピンク色に染めたスペシャルバージョン「シグネチャー ピンクブロッサム アフタヌーンティー」(1人9,900円・サービス料別/販売期間:2月1日〜4月24日)が登場。桜、イチゴ、ラズベリーなどの食材を用い、ビジュアルでもテイストでも春爛漫を堪能できるメニューがずらりと並ぶ。

さらに、プレートにしのばせたドライアイスにローズティーをそそぎ、香りとスモークを楽しむ演出も。バレンタインデー、ホワイトデー、桜、とシーズンに合わせて少しずつデコレーションが変化する。

「ペストリー ブティック」で販売されるのは、エグゼクティブ ペストリーシェフ、ジュリアン・ペリネ氏が桜とイースターをテーマに創り上げたスプリングスイーツの数々。

半円形の「サクラレース」(980円/販売期間:3月1日〜4月10日)は、桜ゼリーとバニラクリームを香ばしいパルメザンチーズのサブレでサンド。プティシューと桜柄チョコレートのデコレーションが華やかな一品。

ピスタチオのスポンジにイチゴのムースとジャムを合わせ、やさしい春色に仕上げた、ボール状の「サクラスフィア」(980円/販売期間:3月1日〜4月10日)。ほのかに香る桜茶がアクセントに。

「サクラロール」(6cm 920円、15cm 6,500円/15cmサイズは3日前までに要予約/販売期間:3月1日〜4月10日)は、桜茶とバニラが香るなめらかなクリーム、モレロチェリージャムを丁寧にヴィエノワスポンジで巻いた、モダンスタイルのバームクーヘン。デコレーションの桜の木は、チョコレート製。

「サクラクロワッサン」(860円/販売期間:3月1日〜4月10日)は、昨秋より好評を博したモンブランクロワッサンの春バージョン。バニラクリーム、ラズベリーと桜のジャムをサンドし、トップをフレッシュなイチゴとクリームでデコレート。

またイースター期間には、抹茶、ミルク、ダークのチョコレート3種で層を重ね、モダンで美しいフォルムのイースターエッグに仕上げた「グリーンティー チョコレートエッグ」(3,800円/販売期間:4月1日〜4月17日)、バニラの風味が香り立つフロマージュブランに桃のコンポート、軟らかなとうもろこしのクリームを合わせ、イースターのシンボル・ウサギを模した「イースターバニー」(980円/販売期間:4月1日〜4月17日)などが加わり、ラインアップが一層豊かに。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆ピーク・ラウンジ住所 : 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー 東京 41FTEL : 03-5323-3461<店舗情報>◆ペストリー ブティック住所 : 東京都新宿区西新宿3-7-1-2 パーク ハイアット 東京 2FTEL : 03-5323-3462

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※外出される際は人混みの多い場所は避け、各自治体の情報をご参照の上、感染症対策を実施し十分にご留意ください。

文:中西彩乃 写真:お店から

