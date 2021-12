昨今はオンラインゲームを楽しむ人が増えているが、アジアでは女性ゲーマーが急増しており、アメリカでは『Statista』の調査で2021年はゲーマーの45パーセントが女性だったことが分かっている。そんな中、オンラインゲームに夢中の妻に不満を抱いた男性がネット上で相談をしたところ、彼に対しての非難が続出してしまったという。『The Mirror』『Newsweek』などが伝えている。

今月3日、海外掲示板サイト『Reddit』に「(ゲームに)取り憑かれた妻に怒鳴るのは最低なことか?」と題した投稿が多くの関心を集めている。投稿には妻がオンラインゲームに夢中になるあまり、食事の用意や夫婦の時間を作らないことに対してこのように綴られていた。

「こんにちは。僕は妻に『放っておいて欲しい』と言われ、今は車の中でこれを投稿しています。このスレッドが妻を目覚めさせてくれることを願っています。私の妻(33)はすごいゲームオタクなんです。普段の僕は妻に感謝していますが、今日の彼女はちょっと度が過ぎていると思いました。」

「妻は今日、仕事の休みをとってオンラインゲームの発売時間に合わせて朝の4時からゲームをしています。僕は10時半頃に起きましたが、まだゲームをしているんですよ。僕はお腹が空いていたので『何か作って欲しい』とお願いしたんですが、『今、ちょうど大事な場面に差しかかって時間がかかるから、ドアダッシュで何か宅配してもらって』と言われたんです。」

「だけど夕食に宅配ピザを注文することになっていたため、僕は一日に2度も宅配サービスを利用することは如何なものか彼女に冷静に説明しました。すると妻は怒り狂って『今週末はゲームに集中したいのよ!』なんて言うんですよ。僕は『週末に僕が孤立してしまうじゃないか』と伝えると、彼女は『あなたには両手があるでしょ! 猫に餌をやることだってできるのに!」と怒鳴り散らしたんです。」

「僕はこの時点で涙が出て『君がゲームに依存しすぎじゃないかって心配なんだ』と言ったんです。すると車の鍵を投げつけた彼女から『私の視界から消えてちょうだい。私は普段働いているし、あなたに多くを求めたことはない。お願いだから私に構わないで数時間ほどどっか行ってちょうだい』って言われました。おそらく妻は専門家の助けが必要だと思います。」

男性はゲームに依存しすぎる妻を心から心配していると綴り、妻がこの投稿に気づいて自分の過ちに気づいてくれることを望んでいると明かしたうえで「そんなことを思う自分は最低なのかもしれない」とも吐露した。

この投稿には5300件以上ものコメントが届き、その多くは男性の妻ではなく相談者の男性に対しての非難の声だった。

「自分は何もせずにパートナーに『お腹が空いた』といえば、おやつや食事を用意してくれると思っている大人(大体は男性)に私は本当に我慢ならない。」

「おいおい、彼女はゲーム依存なんかじゃないよ。ゲームするために早起きしたり夜更かしする人は大勢いるし、珍しいことでもない。君はただ彼女が料理をしてくれないから腹を立ててるだけだろう。」

「何もできないなんて言い訳はやめて、今から自分でパンケーキと卵を焼いて食べて、猫缶を開けて猫に餌をあげるんだ。そして奥さんに電解質を保つためのドリンクを持っていって、彼女に我慢してくれたことに感謝して自分から折れるんだ。正直言って君ってひどい奴だよ。」

『Newsweek』によると、投稿には男性への非難の声が絶え間なく寄せられたため、手に負えないと判断した管理者が投稿をロックしてコメント不可にしたと伝えている。男性は自分の投稿によって妻の気持ちを変えたかったようだが、逆に多くの学びを得ることになってしまったようだ。

