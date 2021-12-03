¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁë¥¬¥é¥¹ÆâÂ¦¤Î±ø¤ì¤Ï¿åÆ»¿å¤Ç¿¡¤¤¤Á¤ã¥À¥á!? ÆÞ¤êÂÐºö¤ËÍ¸ú¤Ê¤ª¼ê·ÚÀ¶ÁÝÊýË¡¤È¤Ï
Áë¥¬¥é¥¹¤ÎÆâÂ¦¤ÎÆÞ¤ê¤Ï±ø¤ì¤ä¿å¾øµ¤¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿
¡¡Àö¼Ö¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ä¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤â¥¥ì¥¤¤Ë¿¡¤¾å¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢Áö¤ê½Ð¤¹¤ÈÆâÂ¦¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Áë¥¬¥é¥¹¤Î³°Â¦¤Ï¥«¡¼¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÂ¦¤ÏºÇ¸å¤ËÇ¨¤ì¥¿¥ª¥ë¤Ç¥µ¥Ã¤È¿¡¤¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ê¤É¡¢¤ª¤¶¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥»¥ë¥ÕÀö¼Öµ¡¤ÎÃí°Õ½ñ¤¡×¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡© ¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÏÀö¤¨¤Ê¤¤!? ÍøÍÑÉÔ²Ä¤Î¼Ö¤È¤Ï¡©¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ä¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤ÎÆâÂ¦¤¬ÆÞ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬ÆÞ¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤ËÉÕÃå¤·¤¿¥Û¥³¥ê¤ä¥¿¥Ð¥³¤Î¥ä¥Ë¤Ê¤É¤ÎÉâÍ·Êª¤Ë¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¿å¾øµ¤¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¿¼¾µ¤¤Ê¤É¤ÇÆÞ¤ê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ B»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ä¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤ÎÆâÂ¦¤ËÉÕÃå¤¹¤ë±ø¤ì¤Ë¤Ï¿åÀ¤ÈÌýÀ¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¼ÖÆâ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥Û¥³¥ê¤ä¥¿¥Ð¥³¤Î»é¤äÌý±ø¤ì¡¢¼ê¹¤¤äÈé»é¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢Àö¼Ö¤·¤¿¤È¤¤Î¿¡¤»Ä¤·¤Ç¤¹¡£¿åÆ»¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÉÔ½ãÊª¤¬¥¬¥é¥¹¤ËÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡B»á¤Ï¥¬¥é¥¹¤ÎÆâÂ¦¤Ï¤¢¤Þ¤êÀöºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀöºÞ¤Î¿¡¤»Ä¤·¤¬¿·¤¿¤Ê±ø¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢ÀöºÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¤È¥¥ì¥¤¤Ê¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤¦¤À¤±¤Î¤Û¤¦¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¥¦ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Í¾·×¤ÊÈéËì¤ä±ø¤ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤¯¤â¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ëºÇÁ±ºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ÈB»á¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ª¥ë¤ÏµÛ¿åÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿åÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤«¤Ê¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âÆÞ¤êÂÐºö¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿åÆ»¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿å¤ò»È¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ B»á¡Ë
¡¡Àö¼Ö¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¿åÆ»¿å¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÆ»¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿å¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿åÆ»¿å¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤´¤¯ÈùÎÌ¤Ê¤¬¤é¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤É¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥«¥ë¥¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ì¤¬Áë¥¬¥é¥¹¤ËÉÕÃå¤·¤Æ±ø¤ì¤äÆÞ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ØÀºÀ½¿å¡Ù¤È¤¦ÉÔ½ãÊª¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¿å¤Ç¤¹¡×¡Ê¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ B»á¡Ë
¡¡ÀºÀ½¿å¤ÏÊÌÌ¾¡Ö½ã¿å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÀö¼Ö¶È³¦¤Ç¤Ï»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀºÀ½¿å¤Ï¿åÆ»¿å¤ÎÉÔ½ãÊª¤òµ¡³£Åª¤Ë¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£É½ÌÌ¤ËÉÔ½ãÊª¤¬»Ä¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥·¥ß¤ä¿å¹¤¤Ê¤É¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀºÀ½¿å¼«ÂÎ¤Ë¤Ï²¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê¹þ¤àºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ü¥Ç¥£Á´ÂÎ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÂçÎÌ¤ÎÀºÀ½¿å¤ò»È¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áë¥¬¥é¥¹¤ÎÆâÂ¦¤ò¿¡¤¯¤È¤¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÂ¦¤ÎÌýËì¤äÈéËì¤È¤¤¤Ã¤¿±ø¤ì¤òÀºÀ½¿å¤ËµÛ¼ý¤µ¤»¡¢´¥¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥¤¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¼è¤ì¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ B»á¡Ë
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÀºÀ½¿å¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¾ÃÆÇ±Õ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢500ml¤Ç100±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¡£
¡¡¿§¤âÆ÷¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¿å¤Èº®¤¶¤ë¤ÈÉÔ½ãÊª¤ò´Þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥Ü¥È¥ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁë¤ÎÆâÂ¦¤ÎÁÝ½ü¤Ç»È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¡¦°¤¤¤â¤Î¤È¤Ï
¡¡Áë¥¬¥é¥¹¤ÎÆâÂ¦¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë¡ÖÌµ¿å¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö¾ÃÆÇÍÑ¥¨¥¿¥Î¡¼¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¤¹¤«¤é»¦¶Ý¸ú²Ì¤â¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤ÎÁÝ½ü¤Ë»È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»¦¶Ý¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌýÊ¬¤òÊ¬²ò¤·¤ä¤¹¤¤À¼Á¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¥´¥à¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Ê¤É¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤ÈÊÑ¿§¤·¤¿¤êÁÇºà¤ò½ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´øÈ¯À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¡¤¾å¤²¤ëÁ°¤Ë´¥¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç°·¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀºÀ½¿å¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡Ê¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ B»á¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤ËÁë¥¬¥é¥¹¤ÎÆâÂ¦¤ÎÀ¶ÁÝ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¾ø¤·¥¿¥ª¥ë¤Ï¡»¡¢¸Å¤¤¿·Ê¹»æ¤Ï¢¤¡¢±¨Î¶Ãã¤Ï¡ß´ó¤ê¤Î¢¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾ø¤·¥¿¥ª¥ë¤Ï´Ê°×¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Ç®¤È¾øµ¤¤Ç±ø¤ì¤òÉâ¤«¤»¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¸Å¤¤¿·Ê¹»æ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õºþÍÑ¥¤¥ó¥¯¤¬ÌýËì¤òÍÏ¤«¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¿·Ê¹»æ¤Ç¿¡¤¯¤ÈÉ½ÌÌ¤Ë»æÊ´¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ä¤³¤¤Ìý±ø¤ì¤äÌýËì¤È¤ê¤È¤·¤ÆÇ¨¤é¤·¤¿¿·Ê¹»æ¤Ç¿¡¤¤¤¿¤¢¤È¤ËÀºÀ½¿å¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò»È¤¦¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡±¨Î¶Ãã¤ÏÌýÊ¬¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ½ãÊª¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌýÀ¤Î¥¬¥é¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÏÀö¼Ö¤Ë¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ B»á¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ë¢¥¿¥¤¥×¤Î¥¬¥é¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ÏÌýÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¯À¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÍ¾·×¤ÊÌýËì¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡ÖÅÅ²ò¿å¡×¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÅÅ²ò¿å¤Ï»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ÎÆâÂ¦¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅ²ò¿å¤ÏÅÅ²òÁå¤ÇÅÅµ¤Ê¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ø¥¢¥ë¥«¥êÀÅÅ²ò¿å¡Ù¤È¡Ø»ÀÀÅÅ²ò¿å¡Ù¤¬À¸À®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¤¯¾¯ÎÌ¤Î¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅÅµ¤Ê¬²ò¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¡¤»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉÔ½ãÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢2ÅÙ¿¡¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀÅÅ²ò¿å¤Ç¤¹¡£»ÀÀÅÅ²ò¿å¤Ï¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹½üµî¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àö¾ôÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥ë¥«¥êÀÅÅ²ò¿å¤Ê¤é¥¿¥Ð¥³¤Î¥ä¥Ë¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ìý±ø¤ì¤Ê¤ÉÌýÀ¤Î±ø¤ì¤Ï¤è¤¯Íî¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ B»á¡Ë
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÀºÀ½¿å¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ÇÀ¶ÁÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤È¤â¼ê·Ú¤«¤ÄÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ËÀºÀ½¿å¤ÇÁë¤ÎÆâÂ¦¤ò¿¡¤¯¾ì¹ç¡¢¥¥ì¥¤¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò¤â¤¦1ËçÍÑ°Õ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿¡¤¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±ø¤ì¤òµÛÃå¤·¤¿ÀºÀ½¿å¤ò¿¡¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê¥«¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ B»á¡Ë
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÀºÀ½¿å¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ÃÆÇÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤â´ØÏ¢¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Êä½¼±Õ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¥á¥ó¥Æ¥Õ¥ê¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¼ê¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¡¼¥°¥Ã¥ºÎÌÈÎÅ¹¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£