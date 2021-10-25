¡ØSATC¡ÙÂ³ÊÔÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¡ª¥µ¥Þ¥ó¥µ¤Ê¤·¤ò¸¶ºî¼Ô¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÊÆHBO¤Î¡ØSEX AND THE CITY¡Ù¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØAnd Just Like That...¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¤³¤ÎÅß¤ËËÜ¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¤¬Â³ÊÔ¤Ø¤Î»×¤¤¤È½Ð±é¤·¤Ê¤¤¥µ¥Þ¥ó¥µÌò¤Î¥¥à¡¦¥¥ã¥È¥é¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÊÆHollywood Reporter¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
New York Post¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸¶ºî¼Ô¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¡¦¥Ö¥·¥å¥Í¥ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡ØSEX AND THE CITY¡Ù¤ò¿ÍÀ¸¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¼«Ê¬¤òÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç®¶¸Åª¤Ê¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Î¥¥ã¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥·¥ç¡¼¡Ê¥µ¥é¡¦¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ë¤¬¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ó¥Ã¥°¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÂè°ìÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï·ÐºÑÅª¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤ÇÈó¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½÷À¤¬¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤ËÍê¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ê¶¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¸å¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥ÈÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏTVÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬TV¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¡¹¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òTV¥É¥é¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·è¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëHBO Max¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÇ¤Ç¤Ï¥ã¥ê¡¼Ìò¤Î¥µ¥é¡¦¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈÌò¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥é¥ó¥ÀÌò¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó¤Î3¿Í¤¬½Ð±é¤·¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤òÉÁ¤¯¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¥à¤Ï¡¢Â³ÊÔ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥¥à¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ö¥·¥å¥Í¥ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¤³¤È¤òÍÊ¸î¡£¡Ö»ä¤Ï¥¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤ÏÂ¾¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¤â¤¦¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥Ö¥·¥å¥Í¥ë¤Ï¡¢HBO Max¤¬¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀ½ºî¤ò·è¤á¤¿¤È¤¡¢¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖHBO¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª¶â¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êËÜºî¤òÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î¿·ºî¤â¸«¤Þ¤¹¤è¡£...6¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ³¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡ØAnd Just Like That...¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÏHBO Max¤Ë¤Æº£Ç¯12·î¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¥µ¥é¡¦¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡¢¥¥à¡¦¥¥ã¥È¥é¥ë¡¢¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥Ë¥¯¥½¥ó©LTVM/FAMOUS