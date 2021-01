『ヤング・シェルドン＜シーズン2＞』『レガシーズ＜シーズン2＞』が2月デジタル配信決定！

惜しまれつつシリーズ終焉を迎えた大ヒットコメディ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』のスピンオフドラマ『ヤング・シェルドン』と、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』『オリジナルズ』に続くシリーズの新章『レガシーズ』のシーズン2が、2月にダウンロード販売&デジタルレンタルを開始となる。

■『ヤング・シェルドン<シーズン2>』

『ヤング・シェルドン』は、米CBSの大人気コメディドラマ『ビッグバン★セオリー』に登場するシェルドン・クーパーの子ども時代を描く前日譚ドラマ。変わり者の"超"天才シェルドンに、双子の妹ミッシーなどチャーミングなキャラクターに癒されると話題。全米では現在シーズン4が放送中で、ハートフルコメディとして人気を博している。

シーズン2ではシェルドンにライバルが...。9歳にして高校に入学した天才児シェルドンは、ある日、スタージス博士の講義を大学で受けた際に、もう一人の天才児ペイジと出会う。スタージスの関心はペイジへと向けられ、シェルドンは面白くない。そんな 二人が後日遭遇すると...。

『ヤング・シェルドン<シーズン2>』(全22話)は、2月10日(水)ダウンロード販売&デジタルレンタル開始。

■『レガシーズ<シーズン2>』

10年に渡りファンを魅了してきた、ファンタジードラマ、期待の新章『レガシーズ』。『オリジナルズ』終結から数年後、超常能力を持つ生徒たちだけが学ぶ"サルバトーレスクール"を舞台に、ヴァンパイア・魔女・人狼と究極のDNAを受け継ぐ"トライブリッド"であるホープが、ヴィランの末裔である自分の中に住む悪と闘いながら、世界に脅威をもたらすモンスターとの戦いに挑んでいく学園ファンタジー。

シーズン2では、すべての人からホープの記憶が無くなり、彼女が存在しないことによる世界の混乱が...。そんな中ホープは、自分の道を模索する。一方で、サルバトーレ学校には新たな校長ヴァルデマスが就任してきた。これまで生徒たちの能力を隠し、制御する方針だった学校は、この校長によって変革していく。そんななか、巨大な狼のようなモンスター、シュンカ・ワラキンが現れ、デニスを襲う。

『レガシーズ<シーズン2>』(全16話)は、2月17日(水)ダウンロード販売&デジタルレンタル開始。

発販元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ヤング・シェルドン<シーズン2>』(c) 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved./『レガシーズ<シーズン2>』(c) 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved