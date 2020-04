子犬が特定の相手をまくらにすることがありますが、エドナというメスの子犬は相手を選びません。

海外の犬のデイケアで、他の犬たちを無差別にまくらにする様子をご覧ください。

Dog Finds The Fluffiest Dogs In Daycare So She Can Nap On Them

1.



エドナの飼い主さんが引き取りに来ると、たいてい他の犬をまくらにして寝ているのだとか。

2.



相手の大きさを選ぶことはありません。

3.



中くらいの犬にも。

4.



自分より小さい犬でも。

5.



どこかにタッチできていれば安心するようです。

6.



起き上がっている犬は、しっぽをまくらに。

7.



寝ている犬は、ベッドに。

8.



他の犬たちも動くことなく、まくら役を務めています。

9.



飼い主さんとしては、連れて帰るときになかなか離れてくれず、心苦しいのが悩みだそうです。