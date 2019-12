欧米では毎年、クリスマスが近づくと子供達がワクワクしながら サンタクロース 宛てに欲しい物を書き連ねた「クリスマス・ウィッシュ・リスト」を作り始める。多くの子供達はゲーム機や人形などを頼むようだが、アメリカにある家庭内暴力から身を守るための施設で過ごす少年はサンタクロースに「最高に良いお父さん」をお願いしたという。『New York Post』『KRON4』などが伝えている。米テキサス州タラント郡フォートワースに拠点を置く、家庭内暴力の被害者を守るための避難施設を運営している「SafeHaven」が今月18日、Facebookに投稿した1枚の手紙の写真が人々の涙を誘った。この手紙をしたためたのは7歳のブレイク君で、この施設には11月末頃から母親と一緒に暮らしている。施設には家庭内暴力から逃れるために73人の子供と46人の大人が避難しているが、ブレイク君も父親の暴力に耐えられなかった母親とともに身を潜めていたのだった。そのような中でブレイク君の母親が最近、彼のバックパックの中にクリスマス・ウィッシュ・リストを見つけた。そこにはサンタクロースに宛てて、ブレイク君の思いが綴られていた。「サンタさんへ。僕達は家を出ていかなきゃならなかったんだ。僕のお父さんは怒っていたから、僕達は家のことを全部しなきゃならなかった。お父さんは自分の欲しいものやしたいこととか全部手に入れていたんだけど、でもお母さんが『もう、ここを離れなきゃ…』って。そして僕を『安全な場所に連れて行く』って言ったんだ。」「僕はまだ緊張してしまって、ここにいる他の子供達とまだ話したくないんだ。サンタさんはクリスマスに、ここにも来てくれるの? 僕達は何も持ってないんだ。だからもし来てくれるなら、何冊かチャプターブックと辞書にコンパス、そして腕時計が欲しいな…。あとね…とっても、とっても最高で良いお父さんが欲しいんだけど、これもお願いできるのかな?」このブレイク君の手紙には多くの人が心を打たれたようで、SafeHavenのFacebookには次のような言葉が届いた。「ブレイクを救いたい。そこには現在何人の子供が住んでいますか? 全ての子供を助けたい。もう私の心は壊れっぱなしだ。」「ブレイクと彼の家族を救いたいです。これはあまりにも心が痛い。」「彼らを助けるためにこのシェルターに寄付する方法はありますか?」SafeHavenのマーケティング・ディレクターであるミカ・トンプソン氏(Micah Thompson)は、ブレイク君の手紙によって多くの人から支援の声が集まったことに驚いたそうだ。また家庭内暴力がどういうものか、人々の心に焼き付けることができたとしてこのように話している。「家庭内暴力は私達の社会の中で、あまり公に語られることはありません。このたびのブレイクの手紙が人々に知れ渡り、彼らと同じような境遇の人たちに声をあげる力を与えることができたら、事態はもっと良くなっていくでしょう。」同施設ではブレイク君の手紙の投稿について彼の母親から承諾を得ているが、Facebook上では母子の身の危険を心配する声もあったようだ。このことについてSafeHavenでは「40年も安全に運営した実績とSNSによって危険にさらされることはなく、安全である」ときっぱりと回答している。画像は『SafeHaven of Tarrant County 2019年12月18日付 Facebook「Blake is a 7-year-old boy in one of our shelters, and his mom found this letter to Santa in his backpack a few weeks ago.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)