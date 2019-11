【まとめ】何人知ってる？マーベル×DC両方に出演しているキャストたち＜2＞

1934年に誕生したDCと、1939年に生まれたマーベル。ともに80年以上の歴史を誇る両社は、アメリカン・コミックスはもちろん、映画やドラマでも多くのヒット作を出して人々を楽しませてきた。そうした映像化作品では人気俳優が起用されることが多いが、DCとマーベルの両方に出演している例も少なくない。アメコミ作品大好きな筆者がコツコツ集めたところ、重複例は50以上! それを全3回に分けてご紹介しよう。

DC&マーベルに出演した俳優#14:クリス・エヴァンス







『キャプテン・アメリカ』シリーズ&『アベンジャーズ』シリーズのキャプテン・アメリカ/スティーブ・ロジャース役でおなじみのクリス・エヴァンスも重複組。ちなみに彼の場合、2005年、2007年に2作が作られた『ファンタスティック・フォー』シリーズで別のマーベルキャラクターを演じてもいて、その時の役はヒーローチームの一員でお気楽なジョニー・ストーム/ヒューマン・トーチだった。クリスのDC作品デビューは、『キャプテン・アメリカ』シリーズ1作目の1年前に公開されたアクション映画『ルーザーズ』。こちらでは、濡れ衣を着せられて軍を追われた兵士の一人、通信専門のジェンセンというジョニーに似たタイプを楽しそうに演じている。

DC&マーベルに出演した俳優#15:ゾーイ・サルダナ





前述の『ルーザーズ』にはクリス以外にもマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)に出演している面々が多く出演しており、その一人が『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのガモーラ役で知られるゾーイ・サルダナ。彼女は軍を追われた兵士たちの前に現れる謎の女、アイーシャを演じていた。

DC&マーベルに出演した俳優#16:イドリス・エルバ





同じく『ルーザーズ』に出演しているMCU俳優がイドリス・エルバ。兵士たちの一人、爆薬と戦術が専門のロークに扮した。マーベルでは『マイティ・ソー』シリーズで千里眼を持つ、アズガルドの番人ヘイムダルを演じたほか、『ゴーストライダー2』にモローという別のキャラクターで出演している。

DC&マーベルに出演した俳優#17:ジェフリー・ディーン・モーガン





『ルーザーズ』に出演している重複組の残り一人は、兵士たちの統括役であるクレイ大佐を演じたジェフリー・ディーン・モーガン。彼は同じDCの映画『ジョナ・ヘックス』にもジェブ・ターンブル役でカメオ出演している。マーベルでは映画『ウォッチメン』の冒頭で命を落とすウォッチメンの一人、通称"コメディアン"を見事に演じていた。

DC&マーベルに出演した俳優#18:デイヴ・バウティスタ

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』でガモーラの仲間、最初は強面のはずだったのにその後すっかりお笑い系キャラとなったドラックスを演じたデイヴ・バウティスタも、実はDCの世界へ足を踏み入れている。2006年、『ヤング・スーパーマン』のシーズン6にアルダー役でゲスト出演していた。

DC&マーベルに出演した俳優#19:ナタリー・ポートマン





『マイティ・ソー』シリーズでソーが知り合って恋に落ちる天文物理学者ジェーン・フォスターを演じたナタリー・ポートマンだが、アメコミ作品への出演はDCが先だった。『マイティ・ソー』1作目より6年前の2005年、『Vフォー・ベンデッタ』で第三次世界大戦が勃発した世界で暮らす女性イヴィー・ハモンド役を熱演。当時、役柄に合わせて本当にスキンヘッドにしたことも話題となった。

DC&マーベルに出演した俳優#20:ヒューゴ・ウィーヴィング





『Vフォー・ベンデッタ』で政府への復讐に燃えるV役としてナタリーとともに主演したのがヒューゴ・ウィーヴィング。劇中ではずっと仮面をつけていて素顔を見せることはなかったが、『キャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャー』では超人計画で力を得たヒトラーの側近シュミットことレッド・スカルとして、劇中前半では素顔を披露している。ちなみに、『アベンジャーズ/エンドゲーム』に出てきたレッド・スカルはヒューゴではなくロス・マーカンド(『ウォーキング・デッド』)が演じていた。

DC&マーベルに出演した俳優#21:アドウェール・アキノエ=アグバエ





マーベル&DCの両作で素顔を隠しているといえば、『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』で悪役マレキスの腹心アルグリム/カースを演じたアドウェール・アキノエ=アグバエもその一人。そちらでも特殊メイクを施していたが、『スーサイド・スクワッド』ではキラー・クロック/ウェイロン・ジョーンズ役になるためのメイクが5時間もかかったそう。ちなみに素顔はこんな感じ。

DC&マーベルに出演した俳優#22:ティルダ・スウィントン





中性的な雰囲気のあるティルダ・スウィントンは、マーベル&DCの両作でそれに合った役柄を演じている。『ドクター・ストレンジ』ではスティーブン・ストレンジを鍛えるエンシェント・ワン、キアヌ・リーヴス主演映画『コンスタンティン』では天使ガブリエルになっていた。

DC&マーベルに出演した俳優#23:ジャイモン・フンスー





『コンスタンティン』からは、ウィッチ・ドクターのパパ・ミッドナイトを演じたジャイモン・フンスーも、のちにマーベル作品に出演している。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ1作目の冒頭で、宝物を盗みに入ったスターロードことピーター・クイルを捕まえようとして逃してしまうコラスに扮し、『キャプテン・マーベル』にも同役で再登場していた。また、DCでは複数のキャラクターを演じており、『アクアマン』でオームと手を組むのを拒む魚人の国の王リクー(声の出演)、『シャザム!』では少年ビリーに力を授ける魔術師に扮した。

DC&マーベルに出演した俳優#24:ローレンス・フィッシュバーン





『マトリックス』シリーズのモーフィアス役で知られるローレンス・フィッシュバーンも引っ張りだこだ。マーベルでは、『アントマン&ワスプ』でハンク・ピム博士がかつて喧嘩別れした元同僚ビル・フォスターを演じたほか、『ファンタスティック・フォー:銀河の危機』で突然、地球に現れるシルバーサーファーの声を担当している。そしてDCでは『マン・オブ・スティール』と『バットマン vs スーパーマン/ジャスティスの誕生』でロイス・レーンが働く新聞社の編集長ペリー・ホワイトを演じた。

DC&マーベルに出演した俳優#25:ジョシュ・ブローリン







『アベンジャーズ』シリーズで最大の敵サノス役として参加したジョシュ・ブローリンは、『デッドプール2』では未来からやってきたケーブル役に。DCでは、『ジョナ・ヘックス』で死者と話ができる賞金稼ぎのジョナ・ヘックス役で主演した。

DC&マーベルに出演した俳優#26:マイケル・ファスベンダー





『ジョナ・ヘックス』で悪役ターンブルの手下バークとなっていたマイケル・ファスベンダーも重複組。2011年から始まった『X-MEN』新シリーズで若き日のマグニートー(エリック・レーンシャー)を演じている。

DC&マーベルに出演した俳優#27:ウェス・ベントリー





『ジョナ・ヘックス』でターンブルと手を組むアデルマン・ラスクを演じたウェス・ベントリーはクセのあるルックスを生かしてマーベルでも悪役に。『ゴーストライダー』で魔界の反逆者ブラックハートとなり、悪魔メフィストの命を受けたゴーストライダーことジョニー・ブレイズと対決していた。

DC&マーベルに出演した俳優#28:マイケル・クラーク・ダンカン

ベン・アフレック主演映画『デアデビル』でヘルズキッチンのボス、キングピン/フィスクになったマイケル・クラーク・ダンカンも重複組。『グリーン・ランタン』では主人公ハルを訓練するグリーン・ランタンの戦士キロウォグの声を担当していた。

DC&マーベルに出演した俳優#29:ティム・ロビンス





『グリーン・ランタン』キャストには、マイケル・クラークと<1>で紹介したライアン・レイノルズ以外にも重複組がいる。同作でヘクター・ハモンド博士の父親である上院議員ロバート・ハモンドを演じたティム・ロビンスは、マーベルのキャラクター、ハワード・ザ・ダックを主人公にした1986年の映画『ハワード・ザ・ダック/暗黒魔王の陰謀』(ジョージ・ルーカス製作総指揮)でフィルを演じている。ちなみにハワードは、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のラスト、コレクターが家を荒らされたシーンにも登場しており、その時に声を当てたのはセス・グリーン(『バフィー〜恋する十字架〜』)。

DC&マーベルに出演した俳優#30:アンジェラ・バセット

『グリーン・ランタン』の重複組ラスト一人は、ヘクター・ハモンド博士の同僚アマンダ・ウォーラー博士に扮したアンジェラ・バセット(ティム・ロビンスの項の写真右端)。『ブラックパンサー』ではワカンダの王テイ・チャラの母ラモンダをゴージャスに演じている。

DC&マーベルに出演した俳優#31:ドルフ・ラングレン





『アクアマン』でメラの父でありオームと手を組むネレウスを演じたドルフ・ラングレン。それから約30年前の1989年にマーベル映画『パニッシャー』でフランク・キャッスル/パニッシャーとして主演していた。

第3回は、多数のキャラが登場する『X-MEN』『GOTHAM/ゴッサム』のキャストを中心にお届け! お楽しみに。

