日本マクドナルドは、今年も引き続き年間を通して人気の商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンでおトクを届けている。そんな「トクニナルド」キャンペーンの第4弾として6月22日から7月3日までの12日間限定で人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ350円〜・Lサイズ400円〜）で販売するキャンペーンを全国のマクドナルド店舗（デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によってはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となる）で実施する。

今年創業55周年を迎えるマクドナルドの中でも、長年にわたり多くの消費者に愛されている、人気サイドメニューのひとつが「マックフライポテト」。じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長で、ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろんのこと、マックシェイクとのコンビネーションによる甘じょっぱさも味わえるなど、消費者一人ひとりのスタイルで楽しめる。そんなマックフライポテトのM・Lサイズを思う存分味わってもらいたいとの想いから、6月22日から7月3日までの12日間限定で、通常価格から最大150円おトクな250円で楽しめる、「トクニナルド」キャンペーンを実施する。

また、6月17日から販売中の「シャカシャカポテト ガーリックステーキ味」との組み合わせも楽しめる。豪快なガーリックステーキのような、ガツンとしたガーリックの風味と、ビーフのうまみがたっぷり感じられるあとひくおいしさだとか。外はカリッと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して食べてほしい考え。

スポーツ観戦などの娯楽を楽しむお供として、また梅雨の時期に入り、おうちで過ごす時間も多くなるこれからの季節に、ぜひこの期間だけの特別価格で楽しんでほしいという。

今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽に利用できる身近なブランドとして、消費者一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともに届けていく考え。

［小売価格］

マックフライポテト Mサイズ：250円

マックフライポテト Lサイズ：250円

（すべて税込）

［発売日］6月22日（月）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp