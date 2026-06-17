サッカー北中米W杯で日本代表のF組第1戦オランダ戦（米国ダラススタジアム）には、観戦席に姿を見せた有名人が注目されている。実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（53）や、タレントのハイヒール・モモコ（62）も次男と観戦したことをSNSで報告。そんな中、サッカーファンの関心を集めたのが、モデルや女優、実業家として活動する新田さちか（27）だ。【もっと読む】りくりゅうペアは引退後も「2人で活動」宣言で気になる元フィ