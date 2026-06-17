サッカー北中米W杯で日本代表のF組第1戦オランダ戦（米国ダラススタジアム）には、観戦席に姿を見せた有名人が注目されている。実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（53）や、タレントのハイヒール・モモコ（62）も次男と観戦したことをSNSで報告。そんな中、サッカーファンの関心を集めたのが、モデルや女優、実業家として活動する新田さちか（27）だ。

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6月15日、新田は「バモ・ジャパァン!!」とコメントを添えて、ダラススタジアムの一般席とは異なるレザー調のシートに座って応援する様子を投稿。かねてファンの間では、日本代表の久保建英選手（25）との交際を疑う声が上がっていたことから、《W杯の関係者席に降臨。やっぱり久保建英と付き合ってる説、ガチ中のガチだったね……！前も突然ソシエダのユニホーム着てた時から怪しかったけど、今回の関係者席は流石に言い逃れできないレベル》《ずっと噂あるけど、こいつがチラつき始めてから久保選手上向きじゃない気がする》《普段サッカーに関する投稿しない新田さちかが突然久保建英が所属するレアル・ソシエダのユニホーム着ながら応援してたくらいですからね…》などの反響が続々だ。

新田は、大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。在学中から恋愛リアリティーショーやグラビア活動もしてきた。最近では5月27日に写真集「SACHI‐祥‐」（集英社）を発売している。

「インスタグラムでは今月、『人生初納車しました』とメルセデスAMGのGクラス（ゲレンデ）とのツーショットを公開し、ファンを驚かせたばかり。まだ無免許とのことですが、『大きな決断は謎に早い私』『資産として値落ちがあまりしない』という理由で購入したとつづっていました。セレブキャラとして知られる、普段は自身の仕事やファッション、食事などの投稿が中心で、最初に久保さんとの関係が疑われたのが、23年2月、新田さんがスペインでレアル・ソシエダードの試合を現地観戦し、ユニホーム姿の写真や動画をSNSに投稿してから。サッカーに関する投稿が珍しいことで、その後、SNSで互いの服装や持ち物などの共通点が探られ、“匂わせ”ではないかと物議を醸しました」（スポーツ紙芸能担当記者）

ただ、写真に撮られたこともなくファンの臆測の域を出ないが、今回、関係者席から観戦していることから、久保選手との交際説が再び浮上している。

同時に昨年、米ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手（27）と破局が報じられたモデルのNikiこと丹羽仁希（29）の動向にも注目が……丹羽は同16日までにインスタグラムのストーリーズで、自身の日本代表のユニホーム姿とダラススタジアムを投稿している。

「彼女の場合は完全にネタ扱いですが……過去には俳優の山下智久さん、新田真剣佑さん、実業家など有名人との恋愛が噂され、セレブ人脈でも知られる。野球の次はサッカー選手に切り替えか、すでに独身選手の誰かと付き合っているのではないかと、SNSの“特定班”が動いている状況です」（前出の担当記者）

W杯はVIP席の裏側も大きな注目を集めるようだ。

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