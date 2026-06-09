高崎市で８日、自転車に乗っていた男の子がはねられ頭の骨を折るなど大けがをしました。男の子は命に別条はないということです。 警察によりますと、８日午後５時半ごろ高崎市箕郷町西明屋の県道にある丁字路の交差点で自転車に乗っていた男の子が右から走ってきた軽トラックにはねられました。 男の子は近くに住む小学３年生で頭の骨を折る大けがで、高崎市内の病院に救急搬送されましたが、命に別条はないということです。