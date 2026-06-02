台風6号は、3日朝から午前中にかけ、静岡県内に最接近する見込みです。予想進路や警戒ポイントなど松浦悠馬気象予報士が詳しくお伝えします。（セノバ前から中継･松浦悠馬 気象予報士）静岡市葵区にあります新静岡セノバ前にいます。あすこの新静岡セノバが台風の影響で臨時休業するという話があります。台風の影響がすでに出始めているんですね。この時間瀬の場前は雨は弱く降っておりまして風はほとんど無風です。台風の影響はこ