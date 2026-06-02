FIFAワールドカップの開幕まで、あと9日。応援するために欠かせないのが、日本代表グッズ。売れ筋の商品は？静岡市葵区の大型スポーツ用品店、「スポーピアシラトリ」。ここには…ユニフォームやタオル、帽子など、日本代表グッズがズラリ。3月から設置されたサムライブルー特設コーナーが人気となっています。（スポーピアシラトリ静岡店松田 智弘さん）「メンバーの発