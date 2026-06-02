FIFAワールドカップの開幕まで、あと9日。応援するために欠かせないのが、日本代表グッズ。売れ筋の商品は？



静岡市葵区の大型スポーツ用品店、「スポーピアシラトリ」。ここには…ユニフォームやタオル、帽子など、日本代表グッズがズラリ。3月から設置されたサムライブルー特設コーナーが人気となっています。





（スポーピアシラトリ静岡店 松田 智弘さん）「メンバーの発表があった後、それから先日の親善試合の結果を踏まえて日増しにお客さまの反応が高くなっていることを店頭でも感じています」グッズの中でも”異例の人気”だというのが…。（スポーピアシラトリ静岡店 松田 智弘さん）「一つ目の人気商品はこちらになります。こちらがアウェーの日本代表のユニフォームになります。非常に売れ行きが好調でして、いま残っているサイズも少ないんですけれども特徴としてはホームのユニフォーム、ブルーとは違う白いユニフォームでカラフルなストライプが入っています」ホームではなく、アウェーのユニフォームが大人気！MやLサイズがほぼ売り切れ、残っているのは大きなサイズだけだといいます。もちろん！ホームユニフォームの売れ行きも好調。名前や背番号をあとから入れることもできますが、人気の選手はというと…。（スポーピアシラトリ静岡店 松田 智弘さん）「人気の選手なんですけれども、久保選手や堂安選手、県内で活躍した元エスパルスの鈴木唯人選手の番号が初回入荷分が完売していて、いま追加の生産をかけている」お客さんに話を聞いてみると…。（客）「ユニフォームを買いに来ました」Q.白い方を見ていたがどうですか？「こっちの方がしゃれているかなと思って」（客）「どこかスポーツバーとか行って、人がいるところで応援できたらなと思っています。目標であるベスト8、突破してくれたらうれしいなと思っています」