静岡･大井川鉄道の井川線の料金値上げを巡り、当初予定していた6月1日からの値上げは延期していましたが、2日午後4時から鳥塚社長が会見を開き、観光列車化の概要や料金・開始時期などについて正式に発表しました。（大井川鉄道鳥塚 亮 社長）「本年7月1日より大井川鉄道の井川線、観光列車化をスタートさせていただくこととなりましたので、ここにご案内を申し上げます」2日午後4時から会見を開いた大井川鉄道。鳥塚社長